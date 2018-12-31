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31.12.2018 11:45
Рубрика: Происшествия

СК определился со статьей уголовного дела по взрыву в Магнитогорске

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет определился со статьей, по которой возбуждено уголовное дело. Вести его будет СК по Челябинской области.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)".

Фото: Илья Московец/ТАСС
В Магнитогорске после обрушения дома объявлен режим ЧС

Следователи уже приступили к осмотру места происшествия. Основной версией причины обрушения считается взрыв бытового газа. Ранее это подтвердили в МЧС и ФСБ. В Магнитогорск вылетели криминалисты из центрального аппарата СКР.

По предварительной информации, подъезд 10-этажного жилого дома 1973 года постройки в Магнитогорске обрушился рано утром 31 декабря. С 3-го по 10-й этаж над аркой между 6-м и 7-м подъездами оказались повреждены 48 квартир. В них проживали примерно 110 человек.

В МЧС заявили о двух погибших и десяти раненых, извлеченных из-под обломков, включая как минимум одного ребенка. На месте обрушения замечены 12 машин скорой помощи. МЧС подготовило к вылету из Москвы в Челябинскую область четыре самолета. Жители других подъездов эвакуируются спасателями. На место обрушения уже прибыл губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Происшествия Правосудие Следствие Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске РГ-Фото
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