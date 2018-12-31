СК определился со статьей уголовного дела по взрыву в Магнитогорске

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)".
Следователи уже приступили к осмотру места происшествия. Основной версией причины обрушения считается взрыв бытового газа. Ранее это подтвердили в МЧС и ФСБ. В Магнитогорск вылетели криминалисты из центрального аппарата СКР.
По предварительной информации, подъезд 10-этажного жилого дома 1973 года постройки в Магнитогорске обрушился рано утром 31 декабря. С 3-го по 10-й этаж над аркой между 6-м и 7-м подъездами оказались повреждены 48 квартир. В них проживали примерно 110 человек.
В МЧС заявили о двух погибших и десяти раненых, извлеченных из-под обломков, включая как минимум одного ребенка. На месте обрушения замечены 12 машин скорой помощи. МЧС подготовило к вылету из Москвы в Челябинскую область четыре самолета. Жители других подъездов эвакуируются спасателями. На место обрушения уже прибыл губернатор Челябинской области Борис Дубровский.