Видео: Исландцы затюнинговали Porsche 944 к Рождеству

Porsche 944, как нам кажется, сама по себе машина-праздник. В ее салоне просто невозможно грустить, рефлексировать или просто оставаться серьезным. Там размываются границы времени и пространства, бразильский карнавал сменяется "Турецким маршем" Моцарта, а затем лезгинкой, а водителя, которому посчастливилось вести Turbo, оглушают фейерверки, тамтамы и вувузелы.

И иногда водителю хочется поделиться позитивом с окружающим миром, как и сделали к Рождеству где-то в далекой Исландии.

Кому как, а нам переливающаяся всеми огнями гирлянда на безупречно выглядящей машине кажется немного избыточной, как яркий вечерний мейк-ап у Джоконды да Винчи или платье с откровенным вырезом на Венере Милосской.

А с другой стороны, Рождество ведь тоже - только раз в году, так что не будем занудствовать, а порадуемся за веселого владельца Turbo. И, чего уж греха таить, в глубине души немного позавидуем.