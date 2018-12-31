Новости

Главы МЧС и Минздрава прибыли на место обрушения дома в Магнитогорске 13:33
Более 300 площадок для любителей фейерверков оборудовали в Подмосковье 13:31
Челябинский губернатор доложил Путину о ЧС в Магнитогорске 13:30
В Москве ограбили магазин Louis Vuitton 13:19
Попутчик по BlaBlaCar спрятал тело Ирины Ахматовой в лесу 13:12
Подозреваемого в убийстве Ахматовой попутчика арестовали на два месяца 13:08
Глава Минздрава возьмет под контроль врачебную помощь пострадавшим 13:05
В Магнитогорске открыли счет для сбора помощи пострадавшим при взрыве 12:47
После взрыва в Магнитогорске в зоне риска остаются еще два подъезда 12:35
Комплекс "Струна" проверит дом в Магнитогорске на прочность 12:33
Испытания нового транспортника Ил-112 сняли на видео 12:31
Зачем Великобритании две новые военные базы 12:28
МЧС усиливает группировку спасателей в Магнитогорске 12:06
Священник: Слушать свое сердце и соблюдать меру 11:58
В Магнитогорске епархия организовала полевую кухню для спасателей 11:49
Пострадавшим от взрыва в Магнитогорске бесплатно восстановят паспорта 11:28
Пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске проверят на безопасность 11:24
В Подмосковье состоялась юбилейная Манжосовская лыжня 11:15
Пострадавшим от взрыва магнитогорцам помогут восстановить документы 11:05
На Кубани врачи впервые в РФ имплантировали "механическое сердце" 11:05
В Магнитогорске после обрушения дома объявлен режим ЧС 10:37
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания надо загадывать в Новый год 10:30
Губернатор Челябинской области возглавил штаб после ЧП в Магнитогорске 10:28
Лев растерзал 22-летнюю стажерку в зоопарке Северной Каролины 10:27
Трасса "Таврида" связала Керчь и Симферополь 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
31.12.2018 12:28
Рубрика: В мире

Зачем Великобритании две новые военные базы

Текст: Максим Макарычев
Фото: REUTERS/Janis Laizans Фото: REUTERS/Janis Laizans
Фото: REUTERS/Janis Laizans

Великобритания работает над планами строительства двух новых военных баз в Карибском бассейне и Юго-Восточной Азии. Об этом стало известно из интервью британского министра обороны Гэвина Уильямсона газете Sunday Telegraph.

Фото: LA(Phot) Chris Wenham / UK Ministry of Defence
National Interest высмеял визит корабля ВМС Великобритании в Одессу

Судя по словам 42-летнего министра, эти планы входят в новую внешнеполитическую концепцию Даунинг-стрит, согласно которой Британия после выхода из состава Евросоюза намерена повысить свою роль в мире и стать "настоящим глобальным игроком".

Отметим, что ранее официальный Лондон долгое время отказывался от таких "милитаристских планов". После Суэцкого кризиса 1957 года, положившего конец британскому доминированию на Ближнем Востоке, правительство этой страны начало концептуальный пересмотр своей внешней и военной политики. В частности, при премьере Вильсоне была принята так называемая "стратегия 1968 года к востоку от Суэца", в рамках Лондон отказался от размещения военных баз в Юго-Восточной Азии и Персидском заливе.

Теперь в британском правительстве не только намерены вернуться посредством размещения военной базы на юго-восток Азии, но и вовлечь в сферу своих интересов далекий Карибский регион, где испокон веков сильны позиции североамериканцев и находятся так называемые французские заморские территории. Это действительно может означать то, что Британия намерена вернуться к своей прежней "глобальной миссии", когда не она искала союзников, а союзники искали ее.

Фото: REUTERS
Мэй поблагодарила армию за защиту от несуществующего российского вторжения

Как отмечает агентство Bloomberg, у Великобритании уже есть военные базы на Кипре, в Гибралтаре, на Фолклендских островах и в Диего-Гарсии, крупнейшем остров-атолле архипелага Чагос, британской территории в Индийском океане. Уильямсон также полагает, что после наступления "брекзита" Великобритания должна выстроить "более глубокие отношения с Австралией, Канадой, Новой Зеландией, странами Карибского бассейна, а также странами по всей Африке".

Впрочем, такие заявления министра Уильямсона в духе "патетики былых времен", когда Британская империя владела половиной мира, могут иметь популистский характер с целью минимизировать политические последствия "брекзита", а также получить голоса сторонников "гегемонистской роль Британии". По всем раскладам экспертов, "брекзит" дорого обойдется экономике страны, не увеличит, а наоборот ударит по ВВП страны и основным показателям экономического роста. И с каждым годом все больнее. В этой связи непонятно, где британское правительство намерено искать миллиарды фунтов для строительства военных баз за рубежом и оснащения воинского континента.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Глава Минздрава возьмет под контроль врачебную помощь пострадавшим
Губернатор Челябинской области возглавил штаб после ЧП в Магнитогорске
Государственные испытания "Арматы" начнутся в новом году
На Украине стартовала президентская избирательная кампания
Сенатор США: Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии