Зачем Великобритании две новые военные базы

Великобритания работает над планами строительства двух новых военных баз в Карибском бассейне и Юго-Восточной Азии. Об этом стало известно из интервью британского министра обороны Гэвина Уильямсона газете Sunday Telegraph.

Судя по словам 42-летнего министра, эти планы входят в новую внешнеполитическую концепцию Даунинг-стрит, согласно которой Британия после выхода из состава Евросоюза намерена повысить свою роль в мире и стать "настоящим глобальным игроком".

Отметим, что ранее официальный Лондон долгое время отказывался от таких "милитаристских планов". После Суэцкого кризиса 1957 года, положившего конец британскому доминированию на Ближнем Востоке, правительство этой страны начало концептуальный пересмотр своей внешней и военной политики. В частности, при премьере Вильсоне была принята так называемая "стратегия 1968 года к востоку от Суэца", в рамках Лондон отказался от размещения военных баз в Юго-Восточной Азии и Персидском заливе.

Теперь в британском правительстве не только намерены вернуться посредством размещения военной базы на юго-восток Азии, но и вовлечь в сферу своих интересов далекий Карибский регион, где испокон веков сильны позиции североамериканцев и находятся так называемые французские заморские территории. Это действительно может означать то, что Британия намерена вернуться к своей прежней "глобальной миссии", когда не она искала союзников, а союзники искали ее.

Как отмечает агентство Bloomberg, у Великобритании уже есть военные базы на Кипре, в Гибралтаре, на Фолклендских островах и в Диего-Гарсии, крупнейшем остров-атолле архипелага Чагос, британской территории в Индийском океане. Уильямсон также полагает, что после наступления "брекзита" Великобритания должна выстроить "более глубокие отношения с Австралией, Канадой, Новой Зеландией, странами Карибского бассейна, а также странами по всей Африке".

Впрочем, такие заявления министра Уильямсона в духе "патетики былых времен", когда Британская империя владела половиной мира, могут иметь популистский характер с целью минимизировать политические последствия "брекзита", а также получить голоса сторонников "гегемонистской роль Британии". По всем раскладам экспертов, "брекзит" дорого обойдется экономике страны, не увеличит, а наоборот ударит по ВВП страны и основным показателям экономического роста. И с каждым годом все больнее. В этой связи непонятно, где британское правительство намерено искать миллиарды фунтов для строительства военных баз за рубежом и оснащения воинского континента.