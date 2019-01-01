Актер Зеленский объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины

Украинский актер, шоумен и продюсер Владимир Зеленский официально объявил о своем намерении баллотироваться в президенты страны. Об этом он сообщил в праздничном эфире местного телеканала "1+1".

"Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты и сразу выполняю: я иду в президенты Украины", - заявил Зеленский. Он объяснил свое решение тем, что в данный момент у каждого украинца есть три пути: жить, не обращая внимания на обстоятельства, уехать в другую страну в поисках лучшей жизни или поступить как он и попробовать самому что-то изменить в стране.

Напомним, что очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта 2019 года. 31 декабря началась избирательная кампания. Согласно опросу компании Seetarget, проведенному с 1 по 6 декабря методом личных интервью, который цитирует местное агентство УНИАН, Зеленский занимает второе место с 9,0% (среди определившихся - 12,7%) в рейтинге потенциальных кандидатов на президентских выборах, и уступает только Юлии Тимошенко (14,2% опрошенных; среди тех, кто определился - 20,2%). Действующий президент Петр Порошенко на третьей позиции с 8,6% (12,3%).

Владимир Александрович Зеленский родился в городе Кривой Рог в Днепропетровской области, учился на юриста в Киевском национальном экономическом университете, играл в КВН за команды "Запорожье-Кривой Рог-Транзит", "95-й квартал". Затем вел различные шоу и снимался в кино в России и на Украине. Среди его ролей - роль украинского президента в чрезвычайно популярном сериале "Слуга народа" на телеканале "1+1". В 2017 году была зарегистрирована его политическая партия "Слуга народа", которая, согласно опросам, имеет большие шансы войти в украинский парламент.