Фото: актриса Мария Кожевникова попала в больницу перед Новым годом

34-летняя российская актриса кино, театра, ТВ и политик Мария Кожевникова попала в больницу перед самым Новым годом. О чем сама рассказала через Instagram, разместив фото руки с капельницей.
"Вот так держалась, держалась... но самое главное у меня болит душа, мой младшенький сынок болеет. Васечка, моя клеточка, мое сердечко, свет и бесконечная радость", - пожаловалась Мария, попросив подписчиков пожелайте им с сыном здоровья. С чем поклонники не заставили себя ждать.
Следующим постом актриса выложила праздничное фото, подписав, что хоть ей сейчас по-настоящему плохо, не хотелось бы заканчивать год на мрачной ноте. И снова - поддержка поклонников комментариях.
Позже окажется, что Мария подцепила "какой-то просто адский вирус" и у нее началась интоксикация, которой до этого "не было никогда". Но сам Новый год она смогла все же встретить с близкими за праздничным столом. Хотя не в лучшей форме.
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Новый год сразу пошёл не по плану... начиная от места заканчивая сопровождением... В этот раз мы не включали центральные каналы, на мой скромный взгляд всё, формат надо менять, не оделись красиво, так же, пришлось в последний момент отказаться от салюта, который так ждали Ивашка и Макусик , НО! У нас был самый нереально красивый и вкусный ТОРТ! Региночка и вся команда @love__and__sweets это бомба 💥 начинка, как обычно, трухлявый пень 😋 в эту ночь название очень мне подошло 😂 А как прошла Ваша встреча с Новым 2019 годом ?!
Впрочем, беду смог скрасить "нереально красивый и вкусный торт".
Кожевникова родилась в 1984 году, отец - хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. Самой Марине спорт не чужд: мастер спорта по художественной гимнастике, чемпионка Москвы.
В 2006-м окончила РАТИ-ГИТИС. На экране дебютировала в 2001-м в клипе "Лицея" "Ты станешь взрослой". Первая роль - 2005-й, секретарша в сериале "Адвокат".
Среди других работ: фильмы и сериалы "Батальонъ", "Духless", "Темный мир", "Универ", "Марш Турецкого", "Собибор".
В сентябре 2009 года в журнале Playboy была опубликована серия откровенных фотографий Кожевниковой. В 2014-м Марина была признана СМИ одной из ста самых влиятельных женщин России.
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Хочу этот год начать с благодарности! В общем, вчера вечером, к часам 21.00 мне стало так плохо, что я не могла двигаться и говорить, какой-то просто адский вирус и у меня началась интоксикация, какой не было никогда! Спасибо лучшей мамочке @margosha1509 которая, хоть и тоже с температурой, ухаживала за мной, мужу за силы, детям @ivanbromaksbrovasilek за улыбки, вам дорогие подписчики за поддержку , медсестре за капельницу и настоящему врачу @dr_ismail_osmanov , который всегда был на связи!!! К 00.00 я, хоть и в домашнем виде, смогла радоваться, насколько это возможно с температурой и встретить Новый 2019 год за столом со своими близкими!!! В связи со всем выше написанным, хочу каждому пожелать ЗДОРОВЬЯ!!! Будет здоровье, будет и всё остальное!!! С Новым годом Вас!
Ранее сообщалось, что актриса наконец-то "рассекретила" своего супруга - накануне Нового, 2017-го года.