Фото: актриса Мария Кожевникова попала в больницу перед Новым годом

34-летняя российская актриса кино, театра, ТВ и политик Мария Кожевникова попала в больницу перед самым Новым годом. О чем сама рассказала через Instagram, разместив фото руки с капельницей.

"Вот так держалась, держалась... но самое главное у меня болит душа, мой младшенький сынок болеет. Васечка, моя клеточка, мое сердечко, свет и бесконечная радость", - пожаловалась Мария, попросив подписчиков пожелайте им с сыном здоровья. С чем поклонники не заставили себя ждать.

Следующим постом актриса выложила праздничное фото, подписав, что хоть ей сейчас по-настоящему плохо, не хотелось бы заканчивать год на мрачной ноте. И снова - поддержка поклонников комментариях.

Позже окажется, что Мария подцепила "какой-то просто адский вирус" и у нее началась интоксикация, которой до этого "не было никогда". Но сам Новый год она смогла все же встретить с близкими за праздничным столом. Хотя не в лучшей форме.

Впрочем, беду смог скрасить "нереально красивый и вкусный торт".

Кожевникова родилась в 1984 году, отец - хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. Самой Марине спорт не чужд: мастер спорта по художественной гимнастике, чемпионка Москвы.

В 2006-м окончила РАТИ-ГИТИС. На экране дебютировала в 2001-м в клипе "Лицея" "Ты станешь взрослой". Первая роль - 2005-й, секретарша в сериале "Адвокат".

Среди других работ: фильмы и сериалы "Батальонъ", "Духless", "Темный мир", "Универ", "Марш Турецкого", "Собибор".

В сентябре 2009 года в журнале Playboy была опубликована серия откровенных фотографий Кожевниковой. В 2014-м Марина была признана СМИ одной из ста самых влиятельных женщин России.

Ранее сообщалось, что актриса наконец-то "рассекретила" своего супруга - накануне Нового, 2017-го года.