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01.01.2019 13:10
Рубрика: Спорт

Где и когда смотреть матч Россия - Словакия на МЧМ

Текст: Илья Зубко
Международная федерация хоккея объявила расписание первого раунда плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею (среди игроков не старше 20 лет). Российская сборная свой четвертьфинал против Словакии проведет позже всех. Телевизоры нужно включать в 6:30 утра 3 января на канале "Матч ТВ".
Фото: Крис Бэрри / РИА Новости Фото: Крис Бэрри / РИА Новости
Фото: Крис Бэрри / РИА Новости
Фото: Елена Руско/РИА Новости
Валерий Брагин: У нас появляется команда, которая не хочет уступать

Напомним, что команда Валерия Брагина в последнем матче группового этапа обыграла хозяев турнира канадцев (2:1) и вышла в плей-офф с первого места в группе. Получив таким образом самого, пожалуй, удобного соперника - Словакию. Канадцам же досталась куда более крепкая сборная Финляндии. Как только стали известны все четвертьфинальные пары, организаторы определили время начала матчей.

Все игры пройдут 2 января - если исходить из местного времени. В Москве уже будет ночь со 2 на 3 число. Интересно, что хозяева сыграют не вечером, что было бы более удобным для болельщиков, а в 15:30 по местному времени. Но таким образом они получают другое преимущество - несколько лишних часов отдыха перед четвертьфиналом. Вечером же выпало играть российской команде.

Полностью расписание четвертьфиналов выглядит так:

Ночь со 2 на 3 января

00:00 (везде время московское) Швеция - Швейцария 

02:30 Канада - Финляндия

04:00 США - Чехия

06:30 Россия - Словакия

В полуфинале, если сборная России туда пробьется, ее ждет победитель пары США - Чехия. Время начала этой встречи будет определено позднее. Напомним, что официальным вещателем чемпионата на территории России является холдинг "Матч". Поединок сборной России можно будет увидеть в прямом эфире на общедоступном канале "Матч-ТВ".

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