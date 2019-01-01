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01.01.2019 15:12
Рубрика: ПДД

Новые автомобильные номера появятся в России в августе

Текст: Владислав Куликов

В России появятся новые автомобильные номера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя научного центра безопасности дорожного движения МВД России Андрея Капустина. Но массовой автоматической замены номеров не планируется, все произойдет постепенно.

Фото: depositphotos.com
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Как подчеркиваю эксперты, предполагается, что автовладельцы будут менять номера только по желанию. Обязательной перерегистрации автомобилей не потребуется. По данным информационного агентства, будет введено 10 типов новых номерных знаков для автомобилей и мототехники. Мотоциклетные номера станут меньше в размерах в полтора раза, а знаки для японских праворульных автомобилей формой будут напоминать квадрат. Планируется ввести особые номера для мопедов, а также для классических и спортивных автомобилей. Новые ГОСТы вступят в силу 4 августа. Дата введения новых типов номеров совмещена с изменением правил регистрации авто и порядка изготовления знаков.

По словам Андрея Капустина, новый ГОСТ сохраняет действующие технологии изготовления номеров, шрифт, а также тип-1 (тип госномеров, который используется на 90 процентах легковых и грузовых автомобилей). Новые правила регистрации, которые вступят в августе, разрешают регистрацию без посещения ГИБДД новых машин, приобретенных у официальных дилеров. Подразделение ГИБДД будет назначать номер, а знаки владелец автомобиля будет получать у изготовителя самостоятельно. Все фирмы будут включены в реестр, предельные тарифы для них разработает ФАС, напоминает информагентство.
 

#ПДД