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01.01.2019 09:43
Рубрика: Экономика

Пачка сигарет подорожает как минимум на пять рублей

Текст: Марина Гусенко
В России выросли акцизы на сигареты, это предусмотрено Налоговым кодексом.

"Акциз на пачку сигарет увеличится на 4,66 рубля. Плюс с 18 до 20 процентов вырастет НДС", - рассказывает член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков.

А это значит, что пачка сигарет подорожает как минимум на пять рублей. Хотя обычно, табачные компании используют рост акцизов как повод для более существенного повышения цен на свою продукцию.

Фото: depositphotos.com
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Сейчас средняя цена пачки сигарет в России составляет 95-100 рублей, констатирует Зыков. Значит. С нового года средняя цена вырастет как минимум до 100-105 рублей за пачку.

Налоговый кодекс предусматривает, что акциз с января составит 1 890 рублей за 1 000 штук + 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 568 рублей за 1 000 штук.

В 2018 году он составлял 1718 рублей за 1 000 штук + 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2335 рублей за тысячу штук.

Что касается дальнейшего повышения акциза, то Налоговым кодексом предусмотрено, что в 2020 году он составит 1966 рублей за 1 000 штук + 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2671 рубля за тысячу штук.

Однако, эксперты опасаются, что с 2020 по 2024 годы рост акцизов на табачную продукцию фактически будет заморожен из-за Соглашения о принципах ведения налоговой политики на табачную продукцию, которое планируется согласовать между странами ЕАЭС в 2020 году. Оно предполагает, что в 2024 году будет достигнута единая ставка акциза в размере 35 евро на 1000 сигарет и возможностью отклонения, начиная с 2024 года не более чем на 20 процентов в большую или меньшую сторону.

"Для России это фактически означает заморозку ставки акциза, поскольку акциз на 2019 год по курсу Центробанка уже составляет 33,3 евро, а в 2020 году он достигнет тех самых 35 евро", - говорит Виктор Зыков.

Экономика Финансы Налоги Алкоголь и табак Вступают в силу в январе 2019 года Налоговое законодательство
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