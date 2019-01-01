В России выросли акцизы на сигареты, это предусмотрено Налоговым кодексом.

"Акциз на пачку сигарет увеличится на 4,66 рубля. Плюс с 18 до 20 процентов вырастет НДС", - рассказывает член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков.

А это значит, что пачка сигарет подорожает как минимум на пять рублей. Хотя обычно, табачные компании используют рост акцизов как повод для более существенного повышения цен на свою продукцию.

Сейчас средняя цена пачки сигарет в России составляет 95-100 рублей, констатирует Зыков. Значит. С нового года средняя цена вырастет как минимум до 100-105 рублей за пачку.

Налоговый кодекс предусматривает, что акциз с января составит 1 890 рублей за 1 000 штук + 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 568 рублей за 1 000 штук.

В 2018 году он составлял 1718 рублей за 1 000 штук + 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2335 рублей за тысячу штук.

Что касается дальнейшего повышения акциза, то Налоговым кодексом предусмотрено, что в 2020 году он составит 1966 рублей за 1 000 штук + 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2671 рубля за тысячу штук.

Однако, эксперты опасаются, что с 2020 по 2024 годы рост акцизов на табачную продукцию фактически будет заморожен из-за Соглашения о принципах ведения налоговой политики на табачную продукцию, которое планируется согласовать между странами ЕАЭС в 2020 году. Оно предполагает, что в 2024 году будет достигнута единая ставка акциза в размере 35 евро на 1000 сигарет и возможностью отклонения, начиная с 2024 года не более чем на 20 процентов в большую или меньшую сторону.

"Для России это фактически означает заморозку ставки акциза, поскольку акциз на 2019 год по курсу Центробанка уже составляет 33,3 евро, а в 2020 году он достигнет тех самых 35 евро", - говорит Виктор Зыков.