Посадившим самолет в Воронеже дебоширом оказался известный хоккеист

Устроившего дебош на борту самолета Сочи-Москва пассажира оштрафовали за мелкое хулиганство. Правонарушителем оказался известный российский спортсмен.

Напомним, утром 1 января летевший в столицу авиалайнер был вынужден совершить незапланированную посадку в Воронеже из-за дебоша на борту. Пьяный пассажир бизнес-класса подрался с соседом, оскорблял экипаж и ударил бортпроводницу за отказ налить еще виски.

- Личность задержанного за дебош мужчины установлена. Это известный хоккеист, играющий и в России, и за рубежом, - рассказали "Интерфаксу" в аэропорту.

Буяна сняли с рейса, самолет в 11.45 продолжил путь в Москву.