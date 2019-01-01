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СМИ: Рядом с телом отца актера Дмитрия Бикбаева обнаружена записка

Наше кино
    01.01.2019, 22:05
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Появились подробности о гибели Амириза Бикбаева, отца актера и певца Дмитрия Бикбаева.

По предварительным данным, которые приводит РЕН ТВ, он покончил с собой: при обнаружении тела была найдена записка.

Ранее сообщалось, что труп Амириза обнаружил его пасынок Александр в хозяйственной постройке во дворе дома в новой Москве.

30-летний Дмитрий Бикбаев известен как певец, актер театра и кино, а также театральный режиссер.

Получил известность благодаря участию в "Фабрике звезд" и дуэте "БиС". Фронтмен группы Apostol и творческий директор театрального центра "Маленькая Луна".

Сыграл в сериалах "Кулагин и партнеры", "Кадетство" и других.

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