СМИ: Рядом с телом отца актера Дмитрия Бикбаева обнаружена записка

Появились подробности о гибели Амириза Бикбаева, отца актера и певца Дмитрия Бикбаева.

По предварительным данным, которые приводит РЕН ТВ, он покончил с собой: при обнаружении тела была найдена записка.

Ранее сообщалось, что труп Амириза обнаружил его пасынок Александр в хозяйственной постройке во дворе дома в новой Москве.

30-летний Дмитрий Бикбаев известен как певец, актер театра и кино, а также театральный режиссер.

Получил известность благодаря участию в "Фабрике звезд" и дуэте "БиС". Фронтмен группы Apostol и творческий директор театрального центра "Маленькая Луна".

Сыграл в сериалах "Кулагин и партнеры", "Кадетство" и других.