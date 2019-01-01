Собянин навестил в больнице пострадавших на катке в Парке Горького

Мэр Москвы Сергей Собянин навестил в Боткинской больнице пострадавших на катке в Парке Горького. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter и в социальной сети "ВКонтакте". Он сообщил, что пострадавшим выплатят компенсации в размере до 500 тысяч рублей.

"Проведал пострадавших при обрушении моста в Парке Горького. Слава богу, тяжелых травм нет, но людям праздник испортили основательно. В больницах находятся 12 человек. Пожелал им скорейшего выздоровления. Врачи будут делать для этого все возможное. Всем пострадавшим, несмотря на то, что большинство не москвичи, будет выплачена компенсация в сумме до 500 тысяч рублей. Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны. Но уже очевидно, что администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое", - написал глава города.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что состояние пострадавших в результате инцидента в Парке Горького оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, угрозы для их жизни нет.

Напомним, в результате технической неисправности конструктивных элементов катка в Парке Горького произошла поломка оборудования. Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.