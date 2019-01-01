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01.01.2019 16:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В столице вступили в силу новые тарифы на услуги ЖКХ

Текст: Любовь Проценко
В столице вступили в силу новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Напомним, стоимость услуг ЖКХ в Москве не менялась с 2017 года.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Индексация с 1 января 2019 года, предусмотренная постановлением правительства Москвы, подчеркнули в департаменте экономической политики и развития города, обусловлена прежде всего изменениями в налоговом законодательстве - с 1 января ставка НДС повысилась с 18 до 20%, а также инфляцией. Но средний рост стоимости жилищных услуг меньше, чем накопленная инфляция за этот период.

Так, новый тариф за содержание жилого помещения вырос в среднем на 1 руб. 90 коп. на кв м. Рост взноса на капитальный ремонт составил 1 руб. 19 коп.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Ставки платы за наем жилого помещения по-прежнему значительно отстают от базового уровня, рассчитанного от стоимости аренды в городе по федеральной методике. Каждый из четырех видов ставок платы за наем жилого помещения вырос в среднем:

- льготный найм жилого помещения ― на 35 коп.;

- фактический найм жилого помещения ― на 2 руб. 11 коп.;

- коммерческий найм жилого помещения ― на 1 руб. 38 коп.;

- найм в жилищном фонде, относящемся к бездотационным домам, ― на 2 руб. 82 коп. В июле 2019 года эти тарифы пересматриваться не будут.

Тарифы на коммунальные услуги в этом году останутся в рамках предельных параметров, установленных правительством РФ. Это значит, что с 1 января они увеличились на 1,7%, а с 1 июля - не более чем на 4,8%.

Принципиальная новизна - тарифы на часть коммунальных услуг - на отопление, водоснабжение и водоотведение, утверждены в столице сразу на длительный период - с 2019 по 2024 годы. Как подчеркнули в департаменте экономической политики и развития столицы, такая практика утверждения тарифов на коммунальные услуги для населения на долгосрочный период в Москве применена впервые. Индексация тарифов на услуги отопления и горячего водоснабжения будет ежегодно происходить 1 июля. Исключением станет только 2019 год, в течение которого тарифы будут пересмотрены дважды: с 1 июля и с 1 января. Это вызвано повышением ставки НДС с 18 до 20%, решение о котором принято на федеральном уровне.

Фото: Павел Смертин/ ТАСС
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В настоящее время за отопление москвичи платят 2 279 руб. 95 коп. за Гкал. До 2024 года они будут платить в среднем в год на 2,31% больше. С 1 января 2019 года, как это и предписано московским властям параметрами, установленными правительством РФ, тариф увеличится на 1,7 % и составит 2 318 руб. 59 коп. за куб.м

Тариф на горячее водоснабжение в настоящее время составляет 188 руб. 53 коп. за куб.м. До 2024 года он поднимется в среднем за год на 2,95%, а с 1 января 2019 года - на 1,7% и составит 191 руб. 73 коп. за куб.м.

Питьевая вода - холодное водоснабжение, в настоящее время обходится горожанам 38 руб. 06 коп. за куб.м. До 2024 года она подорожает в среднем за год на 3,62% на или 1 руб. 51 коп. С 1 января 2019 года - на 1,7%, до 38 руб. 70 коп. за куб.м. Водоотведение в настоящее время стоит 27 руб. 01 коп. за куб.м. До 2024 года среднегодовой тариф подорожает на 4,12% или на 1 руб. 23 коп. С 1 января 2019 года рост произойдет на 1,7% - до 27 руб. 47 коп. за куб.м.

Утверждены в городе и новые тарифы на электроэнергию для населения. Следующий их пересмотр произойдет не ранее июля 2020 года, подчеркнули в пресс-службе ведомства. В первом полугодии 2019 года москвичи будут платить за электричество больше на 1,7%, а с 1 июля - на 4% больше, что ниже на 0,8% параметров, установленных правительством РФ. Так, одноставочный тариф в домах с газовыми плитами повысится с нынешних 5,38 руб./кВтч до 5,47 руб./кВтч. Для одноставочного тарифа в домах с электроплитами установлено повышение с января на 7 коп. до 4,37 руб./кВтч и с июля на 28 коп. до 4,65 руб./кВтч.

Если говорить про тарифы, дифференцированные по зонам суток (дневная, полупиковая, ночная), они в среднем увеличатся от 0,5% (для газовых плит) до 6,7% (для электроплит).

Отдельно стоит отметить, что, начиная с июля 2019 года, для всех жителей Москвы вводится единое тарифное меню. При этом по-прежнему сохраняется понижающий коэффициент 0,7 при установлении тарифов для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, и членов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществ.

Система мер поддержки москвичей, существующая в городе для тех, кому не под силу оплата услуг ЖКХ, сохраняется. Ею пользуются в настоящее время 52 категории горожан или порядка 4 миллионов человек. На эти цели в бюджете 2019 заложено 46 млрд руб.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вступают в силу в январе 2019 года Регулирование тарифов в ЖКХ
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