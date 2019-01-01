На месте трагедии в Магнитогорске горят свечи памяти

Весь день сегодня к месту трагедии в Магнитогорске неравнодушные жители несут цветы, мягкие игрушки, зажигают свечи в память о погибших.

Несмотря на то, что оставшиеся без крова жильцы обеспечены всем необходимым, в центр выдачи гуманитарной помощи жители Магнитогорска приносят одежду, предметы личной гигиены, лекарства, зарядные устройства для телефонов. Общее горе сплотило горожан.

Как сообщает официальный канал губернатора Челябинской области, для пострадавших собрали около тонны вещей, столько же продуктов и около 300 килограммов медикаментов. Там же, в центре помощи, организован пункт выдачи утраченных документов: госпошлину оплачивать не придётся, как обещают, на восстановление утраченных документов потребуется не более двух часов.

Магниторгская епархия и муниципальное предприятие питание организовали работу полевых кухонь на месте трагедии.

Подъезд жилого дома, где проживали 120 человек, был разрушен вчера в результате взрыва. Из-под завалов извлечено семь тел. Сейчас поисково-спасательные работы приостановлены. Чтобы избежать рисков, сейчас спасатели демонтируют нависающие конструкции.