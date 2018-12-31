В Магнитогорске епархия организовала полевую кухню для спасателей

Магнитогорская епархия предоставила полевую кухню спасателям МЧС России, который работают сейчас у многоэтажки на Карла Маркса, где обрушился подъезд. "Социальная служба епархии отправила теплые вещи в школу номер 14, где расположен городской штаб помощи", - сообщили в церковной организации.

В девятиэтажном жилом доме, где сегодня в шесть утра взорвался бытовой газ, разрушены 48 квартир. По состоянию на 13.00 известно, что в подъезде прописано 111 человек, 9 жильцов снимали квартиры: итого - 120 человек. По информации региональных властей, уже известна судьба 52 человек: из них четверо погибло, 16 эвакуировано (в том числе семеро детей), госпитализировано четверо (в том числе - двое детей), 28 человек вышли на связь.

"Жители Магнитогорска откликнулись на трагедию. Всего в избытке! На текущий момент ни в вещах, ни в одежде, ни в еде недостатка нет", - сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Работает телефон "горячей линии": 8 (351) 239-99-99.