Полиция не зафиксировала случаев мародерства в Магнитогорске

Когда происходят катастрофы, приносящие разрушения и человеческие жертвы, большинство людей сочувствует и искренне хочет помочь. Но есть и те, кто проявляет темную сторону натуры: мародеры. Для них подобные ЧП случай поживиться. В Магнитогорске правоохранители, спасатели, да и в целом общество не позволили мародерам появиться.

В МЧС уточнили официальное число погибших: семь человек. Еще один человек, найденный во вторник утром, пока не извлечен из-под завалов, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. "В списке погибших семь человек. Обнаруженное в завалах тело еще одного погибшего пока не извлечено", - сказал собеседник агентства. Как пояснили представители МЧС, официально констатировать смерть можно только тогда, когда человека извлекут из-под завалов.

Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии при расследовании причин трагедии. Согласно последним данным, пятеро госпитализированы. Судьба 36 человек остается неизвестной.

Врач-реаниматолог Максим Курятников сообщил ТАСС, что состояние 13-летнего подростка, пострадавшего при взрыве в Магнитогорске, улучшается. Он находится в состоянии средней тяжести. На данный момент у него сотрясение головного мозга, ушибы, обморожения ступней 1-й и 2-й степени. Состояние стабильное, наблюдается положительная динамика", - сказал врач.

Самый тяжелый пострадавший - гражданин Таджикистана.

"Со вчерашнего дня новых пострадавших не поступало. Медицинские работники сегодня утром провели поквартирный обход в других подъездах дома. Опросили 46 человек, жалоб на состояние здоровья нет", - говорится в сообщении Минздрава.

При школе N14 организован медицинский пост, дежурит бригада скорой помощи, работает психолог. В пунктах временного размещения круглосуточно дежурят медики, они также осматривают всех заселившихся, сказали в Минздраве.