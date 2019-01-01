В Магнитогорске из-под завалов извлечены тела семи погибших

На утреннем заседании Правительственной комиссии по ситуации в Магнитогорске глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что из-под завалов извлечены семь тел, все погибшие - взрослые.

Судьба 37 граждан, которые могли находиться в квартирах, неизвестна.

МЧС на официальной странице в соцсети просит этих граждан выйти на связь по телефонам 01, 101 или по телефону "горячей линии" 8-800-775-17-17.

Напомним, обрушение перекрытия в десятиэтажном доме в Магнитогорске произошло 31 декабря. Разрушено полностью 35 квартир, 10 - частично, эвакуированы 16 жителей. Пять человек госпитализированы. Удалось установить местонахождение 84 граждан.

Под завалами также обнаружено тело восьмого погибшего, но из-за возникшей угрозы обрушения здания, достать его пока нельзя.

Между тем, 2 января на территории Челябинской области объвлено днем траура.