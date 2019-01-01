Пострадавшие: "Спасибо ребятам из МЧС, быстро сработали!"

Жители рухнувшего от взрыва подъезда десятиэтажки по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске понемногу приходят в себя после пережитого ужаса. О том, как проходила спасательная операция "РГ" рассказала жительница расположенной на восьмом этаже квартиры № 352 Олеся Скорнякова.

- Сейчас мы находимся у родителей, отходим, - сообщила Олеся. - Всегда думаешь, что с тобой ничего не случится, если ты спокойно спишь дома. Но на самом деле ты не защищен нигде! Спасибо ребятам из МЧС, быстро сработали, молодцы!

По словам Олеси, утром 31 декабря они с супругом проснулись от сильного грохота, посыпавшейся штукатурки, запаха гари и пыли. По потолку пошла трещина, на месте балкона - пустота, а комната оказалась слегка наклонена в его сторону. И кошка пропала. Она спала у стены рядом балконом и, по всей видимости, упала вниз.

Семья сразу же побежала в кухню посмотреть в окно, чтобы понять что происходит. И обнаружили рухнувшие конструкции дома. Поняли, что все очень плохо, собрали документы, одну сумку вещей и стали ждать помощи. "Были уверены, что она скоро придет, надеялись", - рассказывает пострадавшая.

К счастью для Олеси, помощь подоспела в течение часа. Самостоятельно они из квартиры выйти не могли. За дверью в подъезд уже ничего не было. Спасатели поднялись к ним на подъемнике и за несколько "рейсов" забрали их и соседей из других квартир. Причем, разрешили взять с собой даже собранные вещи, хотя были опасения, что запретят брать пожитки, чтобы не перегружать технику.

- Сегодня сходили в штаб, написали заявление о возмещение ущерба на 50 тысяч рублей, - говорит Олеся. - Больше ничего не просили. Хотелось бы сказать спасибо нашим спасителям. В суматохе-то не до того было. А еще кошку жалко. Может быть найдется? Говорят же, что у них девять жизней...