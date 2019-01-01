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01.01.2019 17:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Младенец пролежал в завале дома в Магнитогорске 35 часов

Текст: Владислав Куликов
Представители МЧС рассказали подробности спасения грудного ребенка в Магнитогорске. 11-месячный малыш пролежал в завале дома около 35 часов, его спасло положение тела.

"Ребенок был прижат к детскому матрацу, собралось одеяло, которое ограждало его от холода плиты дома, - рассказал ТАСС начальник управления первоочередных аварийных работ в зонах чрезвычайных ситуаций центра по проведению операций особого риска "Лидер" Петр Гриценко. - Голова была зажата дверцей шкафа, и положение тела было близко к идеальному, чтобы так долго оставаться [живым] на морозе".

Фото: МЧС России
Мама найденного в Магнитогорске в завалах мальчика жива

Также он рассказал журналистам подробности спасения. "Руководитель работ дал команду начальнику центра "Лидер", нашей оперативной группе выдвинуться к участку работ, - передает его слова РИА Новости. - Под руководством начальника центра группа выдвинулась туда. Была поставлена задача по разбору завалов и поиску возможных пострадавших. Отодвинули несколько плит, разобрали конструкции, после чего была минута тишины, чтобы услышать, есть ли звуки, и спасатель нашей группы услышал детский плач со стороны, примыкающей к дому. После этого остановили всю технику, чтобы еще раз убедиться. Кричали: "Тихо!", и ребенок тоже реагировал, начинал затихать. Начали говорить: "Ну где же ты?" Она начала реагировать. И убедившись, начальник центра сказал - здесь работаем". Вначале спасатели думали, что спасли девочку. Потом появилось уточнение: спасен мальчик.

По словам Петра Гриценко, спасатели применили телевизионно-звуковую систему поиска - удочку с видеокамерой, - чтобы обследовать все полости. "Все полости проверили, которые вокруг большие были. Не нашли, но звук был отчетливый. После этого вызвали кинологический расчет, собака подтвердила, что там находится живой человек. Начали разбирать, - рассказал он. - Завал был очень плотный, много плит больших. Деревянные конструкции, полы, это все сжатое, одна на другую. Была опасность, что все это может обрушиться и поползти. Больше волновались не за жизни спасателей, а за маленького ребенка".

Детская кроватка находилась рядом с диваном. К ребенку было трудно подобраться, поэтому спасателям потребовалось время. Ребенок был прижат к линолеуму и деревянному полу детской кроваткой и матрасом и тепло одет - в кофточку и памперс. Под мальчиком было флисовое одеяло, отгораживающее от холода плиты. Голову прикрыли элементы дверки шкафа, причем так, что воздух проходил.

Врачи оценивают состояние ребенка как крайне тяжелое, его эвакуируют в Москву. "По указанию министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой из Москвы в Магнитогорск вылетает специальный борт ФМБА, на котором для оказания экстренной помощи раненому ребенку отправятся лучшие детские анестезиологи-реаниматологи, хирурги-травматологи России, специалисты ФМБА. Ребенок будет эвакуирован в Москву, в ведущий центр детской хирургии и травматологии", - говорится в сообщении Минздрава РФ, которое распространило РИА Новости.

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