В Минстрое сообщили подробности обследования дома в Магнитогорске

Проектировщики проводят обследование основных конструкций дома по ул.Карла Маркса, 164 в Магнитогорске, где 31 декабря произошел взрыв газа. По результатам обследования будет сделан вывод о возможности дальнейшей эксплуатации 6 и 8 подъездов дома. К работе привлечены проектировщики Госстройнадзора и АО "Магнитогорский гипромез", сообщил с места ЧС заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Дмитрий Волков.

Седьмой подъезд здания разрушен взрывом.

Правительственной комиссией принято решение о демонтаже нависающих конструкций и стены 7 подъезда, так как они создают угрозу обрушения части здания и осложняют разбор завалов.

По предложению специалистов Минстроя России предложено начать демонтаж с разбора верхних этажей, постепенно опускаясь вниз, сообщается на странице Facebook пресс-секретаря губернатора Челябинской области Дмитрия Федечкина.

Работа может занять почти сутки. Только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция.

По состоянию на 12.00 часов 1 января из-под завалов извлечены тела 8 погибших. Судьба 36 граждан остается неизвестной.

Напомним, 31 декабря около 6 часов утра по местному времени в Магнитогорске в десятиэтажном панельном доме по улице Карла Маркса произошел взрыв газа, что привело к обрушению перекрытий одного из подъездов.