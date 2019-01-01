Под завалами в Магнитогорске найден восьмой погибший

В Магнитогорске под завалами обнаружено восьмое тело, появилась угроза обрушения здания: такая оперативная информация озвучена на утреннем заседании Правительственной комиссии под председательством главы МЧС Евгения Зиничева.

По состоянию на 12:00 первого января неизвестна судьба 36 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах.

- Появилась реальная угроза обрушения части здания. Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным, - заявил Евгений Зиничев.

Поэтому спасатели изменили технологию демонтажа здания.

- Спасателей будут поднимать в люльке на кране с противоположной стороны дома, они будут срезать нависающие конструкции, - добавил Зиничев и признал: - Задача сложная, требует повышенной квалификации.

Согласно предварительной оценке, задача может занять почти сутки. Поисковую операцию продолжат только после устранения угрозы обрушения.

По предложению Минстроя России, демонтаж здания начнётся с верхних этажей, постепенно продвигаясь вниз. Территория оцепления расширена на 40 метров.

Напомним, обрушение перекрытия в десятиэтажном доме в Магнитогорске произошло 31 декабря. Разрушено полностью 35 квартир, 10 - частично, эвакуированы 16 жителей. Пять человек госпитализированы. Удалось установить местонахождение 84 граждан.