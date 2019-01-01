Новости

Рекорд ВДНХ: За 2018 год выставку посетили 30 миллионов человек 12:29
Викторина: Что вы знаете о Данииле Гранине 12:27
Первой обсерватории при Петровской с/х академии исполнилось 140 лет 12:22
В Саратовской области три человека отравились угарным газом 12:02
Самолет экстренно сел в Воронеже из-за дебоша на борту 11:55
Каток в Парке Горького закрыт 11:50
"Путешествие в Рождество" посетили уже более 8 млн человек 11:32
В Оренбургской области в связи с гибелью семи человек возбудили дело 11:31
Актер Зеленский объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины 11:24
Викторина "РГ": Как раньше отмечали Новый год? 11:22
Ученые доказали бесполезность фразы "Не бери в голову" 11:16
В Башкирии при пожарах погибли трое мужчин 11:10
1 января исполнилось 90 лет Национальной академии наук Беларуси 11:07
Спасатели просят выйти на связь жителей дома в Магнитогорске 11:07
Под завалами в Магнитогорске найден восьмой погибший 11:00
Нижегородцы и ижевчане выразили соболезнования жителям Магнитогорска 10:52
Объявлен день траура по погибшим от взрыва в Магнитогорске 10:50
В Пхеньяне Новый год отметили фейерверком и фестивалем ледяных скульптур 10:45
Стали известны подробности наезда на пешеходов в Японии 10:41
Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку в новогоднюю ночь 10:28
Башкирия окажет Магнитогорску необходимую помощь 10:27
Видео: Как украшали Москву к Новому году 10:22
Причиной пожара в Орске могла стать неисправность электрооборудования 10:16
Собянин пообещал разобраться в причинах обрушения моста в Парке Горького 09:57
Глава МИД Украины расстроился из-за советских фильмов в новогоднем эфире 09:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
01.01.2019 10:41
Рубрика: В мире

Стали известны подробности наезда на пешеходов в Японии

Текст: Александр Ленин

Японец Кадзухиро Кусакабэ, который накануне наехал на толпу пешеходов в оживленном токийском районе Сибуя, объяснил мотивы своего поступка.

По словам злоумышленника, он сделал это в знак протеста "против смертной казни", сообщает телерадиокомпания NHK.

Фото: depositphotos.com
В Японии казнили двух боссов якудза

Инцидент произошел в столичном районе Сибуя неподалеку от станции метро Харадзюку на улочке под названием Такэсита-дори спустя десять минут после наступления Нового года.

Преступник наехал на группу пешеходов и попытался скрыться. Правоохранители оперативно арестовали 21-летнего водителя. В результате ЧП как минимум восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Все они были незамедлительно доставлены в лечебные учреждения.

Машина, которую японец взял в аренду, получила серьезные повреждения. Передняя часть авто сильно помята. Внутри транспортного средства полицейские нашли емкость с керосином. По некоторым данным, в канистре находилось около 20 литров топлива. Не исключено, что Кадзухиро Кусакабэ хотел поджечь автомобиль.

Напомним, что 27 декабря в японском городе Осака казнили двух бывших главарей якудза. Приговор был приведен в исполнение через повешение. Соответствующее распоряжение отдал министр юстиции островного государства Такаси Ямасита. Суровое наказание понесли 60-летний Кэйдзо Окамото и его подельник, 67-летний экс-финансист Хироя Суэмори. Ровно 30 лет назад они выкрали и убили президента инвестиционной компании Cosmo Research и его секретаря, после чего заполучили внушительную сумму в размере около 100 миллионов иен. Тела своих жертв убийцы спрятали в фундаменте строящегося дома.

В мире Восточная Азия Япония
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Вступают в силу в январе 2019 года
За посылки из-за границы дороже 500 евро теперь надо платить пошлину
В России выросли МРОТ и пособие по безработице
Собянин пообещал разобраться в причинах обрушения моста в Парке Горького