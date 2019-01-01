Стали известны подробности наезда на пешеходов в Японии

Японец Кадзухиро Кусакабэ, который накануне наехал на толпу пешеходов в оживленном токийском районе Сибуя, объяснил мотивы своего поступка.

По словам злоумышленника, он сделал это в знак протеста "против смертной казни", сообщает телерадиокомпания NHK.

Инцидент произошел в столичном районе Сибуя неподалеку от станции метро Харадзюку на улочке под названием Такэсита-дори спустя десять минут после наступления Нового года.

Преступник наехал на группу пешеходов и попытался скрыться. Правоохранители оперативно арестовали 21-летнего водителя. В результате ЧП как минимум восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Все они были незамедлительно доставлены в лечебные учреждения.

Машина, которую японец взял в аренду, получила серьезные повреждения. Передняя часть авто сильно помята. Внутри транспортного средства полицейские нашли емкость с керосином. По некоторым данным, в канистре находилось около 20 литров топлива. Не исключено, что Кадзухиро Кусакабэ хотел поджечь автомобиль.

Напомним, что 27 декабря в японском городе Осака казнили двух бывших главарей якудза. Приговор был приведен в исполнение через повешение. Соответствующее распоряжение отдал министр юстиции островного государства Такаси Ямасита. Суровое наказание понесли 60-летний Кэйдзо Окамото и его подельник, 67-летний экс-финансист Хироя Суэмори. Ровно 30 лет назад они выкрали и убили президента инвестиционной компании Cosmo Research и его секретаря, после чего заполучили внушительную сумму в размере около 100 миллионов иен. Тела своих жертв убийцы спрятали в фундаменте строящегося дома.