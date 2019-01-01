Стало известно имя хоккеиста-авиадебошира

Незапланированная посадка самолета, следовавшего по маршруту Сочи - Москва, произошла из-за известного хоккеиста Олега Сапрыкина. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Напомним, что пилотам пришлось посадить самолет в Воронеже из-за дебоша, устроенного в салоне бизнес-класса. Чуть позже выяснилось и имя человека, устроившего драку с соседом и оскорблявшего экипаж. По данным ФАН, 37-летнего экс-хоккеиста уже выпустили из отделения полиции.

Имя Олега Сапрыкина хорошо известно болельщикам по обе стороны океана. В России он играл за такие клубы как ЦСКА, чьим воспитанником он является, а также СКА, "Динамо" (Москва), "Сочи", "Автомобилист". Наибольших успехов он добился в составе уфимского "Салавата Юлаева", с которым в 2011-м выиграл главный трофей КХЛ Кубок Гагарина. Сапрыкин часто играл и за сборную России. В ее составе он становился чемпионом мира на турнире в Швейцарии в 2009-м. Несколько сезонов Олег отыграл за океаном. В составе "Калгари" и "Оттавы" он дважды доходил до финалов Кубка Стэнли, однако этот трофей форварду не покорился. Сезон 2015/16 в форме "Салавата Юлаева" стал последним в карьере Сапрыкина-хоккеиста - в нем он выиграл "бронзу" чемпионата КХЛ.