Украинские пограничники открыли стрельбу в Черном море

Ракетный катер "Прилуки" открыл предупредительную стрельбу по курсу судна, следовавшего в Черном море под флагом Танзании.

"С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер "Прилуки” открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано к порту Одесса", - сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.

Отмечается, что "Прилуки" оказали поддержку бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Бердянск".

Судно, следовавшее под танзанийским флагом, было обнаружено в "последние часы 2018 года" техническими средствами пограничной службы. Оно "обоснованно подозревалось в перевозке незаконных грузов", но на вызовы местных сил ВМС не отзывалось. Преследовать нарушителя отправили военный катер, после чего, "уяснив бесперспективность попытки бегства", капитан судна вышел на связь, но остановиться отказался. В итоге пограничники были вынуждены перейти к более агрессивным действиям.

Отметим, что, согласно специальному постановлению Верховной Рады сотрудники Морской охраны украинской Государственной пограничной службы в декабре получили право открывать огонь на поражение без предупреждения.