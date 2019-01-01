Новости

Спасенный после взрыва в Магнитогорске младенец доставлен в Москву 23:55
Украинские пограничники открыли стрельбу в Черном море 01.01.2019
В Магнитогорске три человека погибли при взрыве "Газели" 01.01.2019
В Магнитогорске загорелась и взорвалась "Газель", погибли трое 01.01.2019
Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд 01.01.2019
Украинские националисты напали в соцсетях на шоумена Зеленского 01.01.2019
Парковки столичных аэропортов забились каршеринговыми машинами 01.01.2019
СМИ: Рядом с телом отца актера Дмитрия Бикбаева обнаружена записка 01.01.2019
Пострадавший в Магнитогорске мальчик получил подарок от Путина 01.01.2019
Месси стал игроком года по версии Marca 01.01.2019
В Сети появились первые три минуты продолжения "Американских богов" 01.01.2019
Албанский премьер снова заговорил о "Великой Албании" 01.01.2019
Вышел тизер второго сезона успешного сериала "Убивая Еву" 01.01.2019
Фото: актриса Мария Кожевникова попала в больницу перед Новым годом 01.01.2019
На месте ЧП в Магнитогорске работают 150 волонтеров 01.01.2019
АвтоВАЗ поднял цены на автомобили 01.01.2019
Спасенного в Магнитогорске малыша будут лечить в клинике Рошаля 01.01.2019
Дело о трагедии в Магнитогорске передали главку по особо важным делам СК 01.01.2019
Крым и Ингушетия соболезнуют магнитогорцам 01.01.2019
ALO magazine назвал "Путешествие в Рождество" лучшим зимним фестивалем 01.01.2019
На счёт для пострадавших в Магнитогорске перечислено около 6 млн руб 01.01.2019
В КЧР желают скорейшего выздоровления пострадавшим в Магнитогорске 01.01.2019
Количество жертв в Магнитогорске увеличилось до девяти человек 01.01.2019
Пострадавшие: "Спасибо ребятам из МЧС, быстро сработали!" 01.01.2019
Московский транспорт перевез более 600 тыс. человек в новогоднюю ночь 01.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
01.01.2019 23:40
Рубрика: В мире

Украинские пограничники открыли стрельбу в Черном море

Ракетный катер "Прилуки" открыл предупредительную стрельбу по курсу судна, следовавшего в Черном море под флагом Танзании.

"С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер "Прилуки” открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано к порту Одесса", - сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.

Иранское судно получило пробоину в Каспийском море

Отмечается, что "Прилуки" оказали поддержку бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Бердянск".

Судно, следовавшее под танзанийским флагом, было обнаружено в "последние часы 2018 года" техническими средствами пограничной службы. Оно "обоснованно подозревалось в перевозке незаконных грузов", но на вызовы местных сил ВМС не отзывалось. Преследовать нарушителя отправили военный катер, после чего, "уяснив бесперспективность попытки бегства", капитан судна вышел на связь, но остановиться отказался. В итоге пограничники были вынуждены перейти к более агрессивным действиям.

Отметим, что, согласно специальному постановлению Верховной Рады сотрудники Морской охраны украинской Государственной пограничной службы в декабре получили право открывать огонь на поражение без предупреждения.

В Госдуме заявили, что РФ не обязана признавать морские границы Украины
В мире экс-СССР Украина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Вступают в силу в январе 2019 года
В ФРГ водитель "охотился" на людей на автомобиле, четверо пострадали
Полиция рассматривает нападение в Манчестере как теракт
Стало известно имя хоккеиста-авиадебошира