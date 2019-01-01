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01.01.2019 12:07
Рубрика: Общество

В России началась "мусорная реформа"

Текст: Елена Березина
С 1 января 2019 года по всей стране заработала новая система обращения с отходами. Вступают в силу отдельные положения закона от 31.12.2017 г. № 503-ФЗ.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

К этому сроку все регионы должны были разработать территориальные схемы обращения с отходами и выбрать региональных операторов. Все регионы теперь будут самостоятельно устанавливать нормативы накопления мусора, порядок перехода к раздельному сбору отходов.

Для городов федерального значения - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя - старт "мусорной реформы" отсрочен на три. До 1 января 2022 года они могут не применять положения федерального законодательства о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении твердых коммунальных отходов (ТКО) региональными операторами. Такое право им дал федеральный закон от 25 декабря 2018 г. № 483-ФЗ.

Фото: depositphotos.com
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Кроме того, закон облегчил регионам переход на новую систему работы с отходами. В частности, если конкурс по отбору регионального оператора не состоялся или он досрочно прекратил свою работу, регион вправе выбрать другого оператора без конкурса. Правда, только на год. Если желающих нет, то договор можно заключить с ГУП или МУП, которые имеют лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.

Если и в этом случае оператор не найден, то регионы вправе не применять до 1 января 2020 года положения о "мусорной" реформе. В частности, этим правом воспользовалась Владимирская область.

Департамент ЖКХ области утвердит план мероприятий, устанавливающий этапы и сроки перехода к новому порядку обращения с ТКО, лишь к 1 марта 2019 года.

Кроме того, с 1 января 2019 года запрещено захоранивать использованные книги, журналы, брошюры и каталоги, автомобильные шины, изделия из полиэтиленовой пленки и стекла. 300 особо загрязняющих среду предприятий с опасными для экологии выбросами перейдут на новые технологии очистки. С 2021 года это должны будут сделать все производства с высокой категорией экологического риска.

Общество Экология Вступают в силу в январе 2019 года
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