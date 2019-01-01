В России выросли МРОТ и пособие по безработице

Меньше 11 тысяч 280 рублей платить нельзя

До 11280 рублей вырос с этого года минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Теперь он равен прожиточному минимуму.

Прибавка по сравнению с прошлым годом составила 117 рублей.

Напомним, в 2018 году МРОТ повышался дважды. С 1 января - с 7800 до 9489 рублей. И с 1 мая - до 11163 рублей. Во время второго повышения МРОТ приравняли к прожиточному минимуму и теперь будут ежегодно его индексировать, чтобы он от прожиточного минимума больше не отставал.

Работодатели в России не имеют права платить работникам меньше МРОТа, если, конечно, работник трудится 40 часов в неделю. При меньшем рабочем времени допускается и меньшая оплата.

Жителям северных территорий территориальные коэффициенты должны платить сверх МРОТ.

Пособие по безработице выросло почти вдвое

Пособие по безработице значительно увеличилось в 2019 году. Ранее они повышались только 9 лет назад - в 2009 году.

Так, минимальное пособие по безработице составит с Нового года 1500 рублей (было 800 рублей). Максимальное вырастет до 8 тысяч рублей (с 4900).

Для людей предпенсионного возраста предусмотрено пособие еще выше. Его максимальный размер будет равен минимальному размеру оплаты труда и прожиточному минимуму трудоспособного человека - 11280 рублей.

Напомним, размер пособия по безработице определяется индивидуально - в зависимости от трудового стажа и зарплаты, которую получал человек до увольнения.