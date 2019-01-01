Видео: Водитель за секунду увернулся от столкновения с поездом

Память человеческая, как ни старайся, неуправляема. То целые годы стираются без остатка, истончаются и тают, и, как не тужься над старыми фотоальбомами, ничего не вспомнишь, с тобой ли это было или приснилось.

А бывает так, что одно короткое мгновение отпечатается на подкорке во всех подробностях. Медленно падающий со стола бокал и растекающееся по поду кровавой лужицей. Замерший на миг в ночном небе фейерверк и желание, чтобы он завис там навсегда. И "знаешь, ты только не обижайся, но нам, наверно, лучше попробовать жить по отдельности". Бумс - и стрелка на часах остановилась, перестала ползти по циферблату.

Так и замерла картинка в мозгу рядового американца Питера Стеглевица из штата Иллинойс с серым горизонтом в лобовом стекле, визгом тормозов и запахом сожженных тормозных колодок. В каком-то метре от железнодорожного переезда он чудом увидел, что на него без "здрасте", "извините" и даже без сигнальных огней летит поезд, и еле успел выкрутить руль. Уффф, удалось... жив.

О секунде между увиденным поездом и выкрученным до скрипа рулем Питер на пенсии напишет шеститомник мемуаров - что как увидел, о чем подумал - но нам, живущим свою первую жизнь, его, заново родившегося в тот миг второй раз, никак не понять.