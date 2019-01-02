Число жертв вируса Эбола в ДР Конго превысило 350 человек

Число жертв вируса Эбола в Демократической Республике Конго выросло до 368 человек, всего зафиксировано 608 случаев заражения. Ранее сообщалось о 360 погибших и 590 заболевших.

"Эбола - ситуация на среду, 2 января 2019 года: всего 608 случаев (560 подтвержденных и 48 возможных), 368 (человек - ред.) скончались и 207 - выздоровели", - передает РИА Новости информацию минздрава ДР Конго.

Предыдущая вспышка Эболы в Африке – в 2014-2016 годах – унесла жизни 11,3 тысячи человек, в основном в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии. В ДРК вспышка заболевания возникала в 2017-м.

У инфицированного человека наблюдаются сильный озноб и высокая температура, судороги, тошнота и рвота, кровотечение. В 60-90 процентах случаев болезнь заканчивается смертью пациента.

Ранее всемирная организация здравоохранения заявляла об отправке четырех тысяч доз вакцины против вируса Эбола в ДР Конго.