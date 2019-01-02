Эксперт: Стоит ли избавляться от 500 евро

В конце января семнадцать национальных банков европейских стран, входящих в зону евро, завершат выпуск банкноты номиналом в 500 евро. Об этом сообщил Европейский центральный банк.

Как уже писала "Российская газета", произойдет это 27 января. И только Германия и Австралия продолжат печатать 500 евро до 26 апреля 2019 года.

Будет ли болезненным прощание с 500 евро для россиян? Об этом "РГ" поговорила с профессором кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ "Высшая школа экономики" Александром Абрамовым.

Нас интересовало три момента. Первый. Что делать, если часть своих сбережений человек хранит в наличных евро номиналом в пять сотен? Второй. Если вы собираетесь ехать в Европу: стоит срочно менять такую банкноту на более мелкие? Третий. Если российский банк выдал вам 500 евро, надо ли требовать замены их на пять по 100 евро, например.

Главное, посоветовал эксперт, не паниковать. Ведь Европейский центральный банк четко дал понять, что сами 500 евро никто не отменяет, они продолжать существовать в обороте наравне с другими купюрами: ими можно расплачиваться, на крайний случай - обменять в банке. Причем без ограничения по времени.

"Поскольку речь не идет об отмене купюр, а их просто перестают выпускать, значит, в запасе есть как минимум несколько лет на то, чтобы имеющиеся купюры в 500 евро потратить или использовать, - поясняет Александр Абрамов. - Но держать их на десятилетия "в кубышке" я бы не советовал. Можно разменять их в банке, хотя, наверное, это может быть с каким-то дисконтом. Хотя я с трудом себе представляю, что кто-то может десять лет держать дома наличные деньги в купюрах по 500 евро. Если вдруг такие есть, то надо постепенно об этом задумываться. Можно не бежать прямо сегодня в банк, но принять решение, как ими распорядиться".

Эксперт привел в пример доллары. В США часто меняют 100-долларовые купюры, но никаких сложностях ни в российских банках, ни за границей, ни со старыми, ни с новыми купюрами не возникает.

"Аналогично будет с евро. Это не вопрос года-двух, - уверен Абрамов, но счел нужным предупредить. - Впрочем, если смотреть на перспективу в пять лет, то возможно, по истечению этого срока и будут сложности с этими купюрами".

Что касается дня сегодняшнего, то здесь все совсем безоблачно, считает эксперт. "Если сейчас человек собирается в Европу и покупает евро перед поездкой, но в банке нет мелких купюр, а только по 500 евро - никаких проблем в Европе с ними не будет, - объясняет Абрамов. - Они пока обращаться, как и другие купюры. Даже среднесрочных страхов в этом плане быть не должно, на какие бы нужды вы ни приобретали евро. Ну, а требовать у банка более мелкие купюры, безусловно, ваше право".

Справка "РГ"



Страны, входящие в зону евро: Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Эстония.