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Рубрика: В мире

Эстония стала европейским рекордсменом по затратам на алкоголь

Фото: Владимир Песня / РИА Новости Пивной фестиваль "Ыллесуммер" в Эстонии. Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Пивной фестиваль "Ыллесуммер" в Эстонии. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Все три бывшие советские прибалтийские республики возглавили рейтинг стран Евросоюза по затратам на алкоголь.

Фото: Depositphotos.com
В Европе каждый десятый подросток к 15 годам уже регулярно пьет алкоголь

Как выяснило агентство Eurostat, в Эстонии на спиртные напитки в 2017 году тратили в среднем 5,2% доходов домовладений, в Латвии - 4,9%, а в Литве - 4,0%. Далее в списке расположились еще три страны бывшего соцлагеря - Польша (3,5%), Чехия (3,3%) и Венгрия (3,0%). На другом конце - Испания (0,8%), Италия (0,9%), Греция (0,9%) и Нидерланды (1,2%).

В целом жители ЕС потратили в прошлом году на алкоголь свыше 130 млрд евро.

Напомним, в рейтинге "Трезвой России", которая суммировала различные данные из открытых источников, в тройке самых пьющих стран Европы оказались те же Эстония и Литва (15,35 л и 13,61 л чистого спирта на человека в год соответственно) и Чехия (12,99 литра).

Названы самые пьющие регионы России
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