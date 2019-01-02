Как изменится жизнь автомобилистов в Новом году

Автомобилисты получат возможность заплатить штраф со скидкой, если "письмо счастья" пришло с опозданием. Также в Новом году заработают новые правила регистрации автомобилей и появятся новые регистрационные знаки. Полисы ОСАГО изменятся в цене.

К тому же есть проекты, которые пока еще находятся на стадии обсуждения в Госдуме. А есть и те, которые до депутатов еще не дошли.

Штраф со скидкой

Уже 8 января вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым оплатить штраф со скидкой сможет водитель, пропустивший установленные сроки не по своей вине.

Эти поправки были разработаны МВД по решению Конституционного суда. В суд подал Юрий Рейнхиммель, который получил "письмо счастья" после срока, отведенного на уплату штрафа со скидкой. А, согласно законодательству, заплатить половину штрафа он мог только в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Узнал о его вынесении он позже, поэтому и воспользоваться скидкой не смог.

С 8 января в КоАП будет закреплено, что если водитель получил "письмо счастья" по истечении 20 суток, то он может подать ходатайство о восстановлении этого срока. Если ходатайство будет отклонено, то такое решение можно обжаловать.

Новые знаки появятся в августе

С 1 января должен был вступить в силу новый ГОСТ на регистрационные знаки. В результате должны появиться номера для японских и американских автомобилей, а также уменьшенного размера для мотоциклов. Кроме того, речь шла о номерах для спорткаров и ретроавтомобилей. Однако Росстандарт пошел на встречу предложению Госавтоинспекции о переносе сроков вступления в силу нового ГОСТ. Теперь он вступит в силу 4 августа 2019 года. Вместе с законом о регистрации транспортных средств.

Напомним, что закон о регистрации транспорта предусматривает разделение понятий "Госномер" и "Регистрационный знак". С 4 августа ГИБДД будет присваивать автомобилям именно госномер. А изготавливать знаки на основании свидетельства о регистрации будет сам счастливый обладатель автомобиля на соответствующих предприятиях. При этом, какого образца знак он себе закажет - его личное дело.

Также в соответствии с этим законом дилеры получат право ставить машину на учет в ГИБДД от имени автовладельца. Для этого, правда, их нужно попасть в специальный реестр. Кроме того, они должны будут иметь для такой деятельности соответствующее помещение и штат квалифицированных сотрудников. И тогда они смогут готовить документы для получения автомобильного номера. А автовладелец сможет, купив машину, уехать на ней из автосалона уже с номерами.

Еще одна новация этого закона в том, что владельцами транспортного средства могут быть только дееспособные собственники от 16 лет и старше. Связано это с тем, что детей до 16 лет привлекать к административной ответственности нельзя по закону. Этим пользовались многие недобросовестные лихачи. Они регистрировали автомобиль в ГИБДД на своего ребенка и гоняли, как хотели. Камеры фото- и видеофиксации были им не страшны. Ведь ребенку штраф не выпишешь.

Также закон о регистрации предусматривает, что у машины может быть электронный паспорт транспортного средства.

Машина без бумажки

По решению Евразийской экономической комиссии с 1 ноября следующего года на новые машины будут выдаваться электронные паспорта транспортных средств. То есть, все данные о машине и его собственнике будут только в электронном виде. Бумажные паспорта автовладельцы не получат.

Уже сейчас на некоторые производимые у нас автомобили, а также на некоторые импортируемые уже начали выдавать электронные ПТС. При этом автомобили успешно ставятся на учет в ГИБДД. Но пока это только проба пера. А с 1 ноября должно стать постоянной практикой.

При этом менять бумажные ПТС на электронные никто никого не заставит. У обоих документов будут равные права. Более того, если автовладелец потерял бумажный ПТС, он сможет получить его бумажный дубликат.

Предполагается, что в электронном паспорте будет хранится вся информация об автомобиле, включая данные о страховке и прохождении техосмотра, а также об авариях, в которые он попадал. Таким образом, это будет аналог американской системы CarFix, в которой хранится вся история автомобиля.

Кому ОСАГО дешевле

9 января 2019 года вступит в силу указание Центробанка, которое изменит ценообразование на полисы ОСАГО. Будет расширен коридор базовых ставок тарифа ОСАГО на 20 процентов вниз и вверх. Диапазон составит от 2746 до 4942 рублей. Сейчас он составляет 3432-4118 рублей. У страховщиков появится свобода назначать базовый тариф как выше, так и ниже текущего - в зависимости от ситуации в конкретном регионе.

Для расчета окончательной цены полиса базовый тариф умножается на восемь коэффициентов. С началом действия указания сам набор коэффициентов не изменится, при этом разделение водителей по стажу и возрасту станет более точным. Появится 58 категорий вместо существующих четырех. Для самой молодой и аварийной категории - 16-21 лет - коэффициент немного повысится - с 1,8 до 1,87, а для самых опытных водителей стоимость полиса снизится на 7 процентов. Для полисов "мультидрайв" - без ограничения числа допущенных к управлению лиц - коэффициент также вырастет до 1,87. По оценкам Российского союза автостраховщиков, для 80 процентов водителей цена ОСАГО по параметру "возраст-стаж" снизится, впервые по этому признаку появятся скидки - сейчас их нет.

Средняя цена ОСАГО в результате введения новых тарифов почти не изменится. По оценкам РСА, сборы страховых компаний по ОСАГО могут вырасти на 5%, но главным образом за счет расширения бизнеса в проблемных регионах - новый тарифный коридор даст компаниям возможность контролировать свою убыточность на проблемных территориях, что приведет к увеличению доступности полисов. Впоследствии из-за конкуренции стоимость ОСАГО будет снижаться - это показывает опыт либерализации автострахования в европейских странах. По оценкам Банка России, в результате введения новых тарифов средняя цена полиса вырастет не более чем на 1,5 процента.

Также на 2019 год запланировано принятие законопроекта, который меняет систему расчета цены полиса - этот документ готовит Минфин. По замыслу ведомства, стоимость ОСАГО перестанет зависеть от мощности машины и региона прописки собственника - эти коэффициенты Минфин предлагает отменить с 1 сентября 2019 и 1 сентября 2020 года соответственно. Взамен страховщики получат еще больше свободы в применении базового тарифа - его можно будет устанавливать на 30-40% выше и ниже границ коридора. Это позволит сделать цену ОСАГО более справедливой для каждого конкретного водителя и менее "уравнительной".

Пьянство с залогом

В Госдуме находятся несколько проектов, которые ждут рассмотрения. Предполагается введение ответственности за опасное вождение. Сам термин появился в Правилах дорожного движения уже давно. А вот наказания за него до сих пор нет. Возможно, это упущение Госдума исправит в весеннюю сессию.

Предлагается ввести штраф за это нарушение в размере 5 тысяч рублей. Для начала. А затем посмотреть, как это опасное вождение будет администрироваться. Ведь сам термин включает в себя несколько конкретных нарушений, за которые уже есть свои наказания. При этом само нарушение протяженно по времени. То есть за нарушителем сначала потребуется понаблюдать, а инспектор на дороге должен пресекать любое нарушение.

Также давно в Госдуме ожидает слушаний законопроект, разработанный минфином. Он предполагает введения залога за автомобиль, если водитель попался за рулем в нетрезвом виде. Залог предполагается ввести в размере штрафа, положенного за это нарушение - 30 тысяч рублей. При этом до внесения залога никто не сможет забрать машину. Даже если прямо во время оформления нарушения рядом окажется трезвый водитель.

Своего чтения дожидается и законопроект, который вводит ответственность за систематическое нарушение правил. Согласно ему, если водитель три раза нарушит правила за год, за четвертое нарушение его лишат прав на 1-1,5 года. Не все нарушения подпадают под эту статью. Суровое наказание грозит только для 17 составов правонарушений.

В проекте

Есть законопроекты, которые пока еще только разрабатываются и не внесены в Госдуму. Один из них предполагает увеличение ответственности для водителей без прав. Ныне установленный штраф в размере 15 тысяч не всегда останавливает таких любителей покататься. Поэтому предлагается ввести норму за повторное нарушение. Она предусматривает штраф уже до 30 тысяч рублей, а также арест до 15 суток или обязательные работы на срок от 100 до 480 часов.

Также в процессе разработки поправки в 264 статью Уголовного кодекса. Согласно этим поправкам, водителей, скрывшихся с места ДТП в результате которого причинен тяжкий вред здоровью или есть погибшие, будут наказывать более строго. По ответственности их предлагается приравнять к нетрезвым водителям. А это добавляет 2 года к сроку заключения.

Собственно, и разрабатывать этот проект начали именно из-за нетрезвых водителей. Некоторые из них пользовались несовершенством законодательства, скрывались с места преступления, а потом, протрезвев являлись в полицию с повинной. Доказать, что они были нетрезвы в момент аварии, уже не представлялось возможным.

С Новым годом вас, дорогие автомобилисты!