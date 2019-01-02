Матч-реванш Макгрегора и Нурмагомедова может пройти в 2019 году

Глава ведущей промоутерской компании в смешанных единоборствах UFC Дэйна Уайт заявил, что реванш Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова может пройти в течение этого года.

"Все хотят этого боя. Но сначала нужно получить заключение атлетической комиссии, посмотреть, на какой срок их отстранят. Затем необходимо понять, какова ситуация в легком весе. Поднимется ли туда Макс Холлоуэй? В каком состоянии Тони Фергюсон? Конечно, Макгрегору и Нурмагомедову нужно выиграть еще по бою. Но если все пойдет по плану, то их поединок состоится уже в этом году", - сказал Уайт TMZ.

Напомним, в минувшем октябре Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом, защищая титул чемпиона мира в легком весе (до 70,3 кг). Сразу после поединка началась массовая драка с участием бойцов и их окружения. Теперь обоих могут отстранить от боев на неопределенное время. Заседание атлетической комиссии по этому поводу должно состояться 29 января.

Добавим, что Тони Фергюсон является одним из главных претендентов на бой с Нурмагомедовым. Что касается Макса Холлоуэя, недавно он защитил титул чемпиона мира в полулегком весе (до 66 кг) и обмолвился о желании перейти в легкий вес, чтобы встретиться с российским бойцом.