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02.01.2019 13:24
Рубрика: Легковые авто

Официально: Поставки автомобилей Ravon в Россию возобновлены

Текст: Андрей Полухин
Автомобили Ravon вновь начали поставлять в Россию. Решение об этом приняло руководство узбекского холдинга "Узавтосаноат", владеющего заводом GM Uzbekistan.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Экспорт в целом мы уже начали. "Узавтосаноат" отгрузил первую партию автомобилей на зарубежные рынки по тем ценам, которые сформированы на сегодняшний день", - приводит портал Podrobno.uz заявление зампредправления холдинга по развитию и маркетингу Умиджана Салимова. Он добавил, что "эти автомобили отгружены с целью определения конъюнктуры на рынке". "Для нас очень важно знать, как отреагируют люди на новый ценовой фактор", - сказал топ-менеджер.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Впрочем, из его слов не совсем понятно, прибыли ли новые Ravon в Россию или речь пока идет об экспорте машинокомплектов. Салимов уточнил, что 130 таких комплектов было отправлено в Казахстан, откуда собранные машины отправятся в Россию. Крупноузловая сборка седанов Ravon R3 стартовала на мощностях костанайского концерна "СарыаркаАвтоПром" еще в 2017 году, при этом за первую половину 2018-го было выпущено примерно 400 машин. В ноябре 2018-го директор казахстанской компании Сирпи Сенейбиев отметил, что около 170 седанов готовы к отправке в Россию.

Напомним, в конце октября "РГ" уже сообщала о возвращении в нашу страну седанов Ravon R3 и R4 и хэтчбеков R2. Новые машины заметили на автовозе около Уфы. Как выяснилось, автомобили даже поступили в дилерские центры столицы Башкирии, но приобрести их было нельзя, поскольку дистрибьютор узбекской марки не утвердил цены. Впрочем, привлекательными они вряд ли будут - планировалось, что R3 в максимальной комплектации будет предложен за 1 000 050 рублей, аналогичный R4 - за 1 089 000. Кстати, казахстанские R3 стоят от 4 490 000 тенге, что сопоставимо с суммой в 812 900 рублей. У нас до подорожания аналогичные автомобили продавались за 499 000 рублей. В общем, откуда бы ни пришли Ravon в Россию, дешевыми они уже не будут.

Фото: Андрей Полухин/РГ
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Добавим, что Одобрение типа транспортного средства на Ravon R3 производства "СарыаркаАвтоПром" у компании имеется. К слову, на Ravon Gentra действие ОТТС закончилось, а значит модель с большой долей вероятности в РФ не вернется.

Напомним, поставки автомобилей узбекского бренда в Россию были приостановлены в конце весны - на фоне роста продаж в первом квартале на 152%. Начиная с лета, марка не реализовала ни одной машины. Как ранее объяснили "РГ" в компании, причиной стал пересмотр ценовой политики.

#Ravon