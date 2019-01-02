Овечкин променял Матч звезд НХЛ на отдых

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин пропустит предстоящий Матч звезд Национальной хоккейной лиги, который должен пройти 26 января в Сан-Хосе. 33-летний форвард принял такое решение, чтобы отдохнуть перед второй частью текущего регулярного чемпионата и играми плей-офф.

Как сообщает журналист Майк Вогель, Овечкин уже проинформировал лигу о своем желании. Согласно регламенту, хоккеисту придется пропустить один матч "регулярки".

"В моем возрасте тело должно отдыхать. Я говорил с Тоддом Рирденом и Брайаном Маклелланом (главный тренер и генменеджер "Кэпиталз" - прим. РГ), так будет лучше для всех", - приводит слова Овечкина клубный журналист "Вашингтона" Изабелл Хуршудян.

Напомним, по итогам голосования болельщиков Овечкин был выбран капитаном сборной Столичного дивизиона. Этот Матч звезд мог стать для россиянина восьмым. Ранее Александр пропустил два звездных уик-энда, на которые был приглашен. В 2012 году он отказался от участия в Матч звезд НХЛ из-за трехматчевой дисквалификации, совпавшей по срокам с гала-мероприятием, а в 2016-м не поехал на Матч звезд из-за травмы.