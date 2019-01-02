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Рубрика: Культура

Писатель Паустовский трижды претендовал на Нобелевскую премию

Фото: Александр Лесс /Фотохроника ТАСС Фото: Александр Лесс /Фотохроника ТАСС
Фото: Александр Лесс /Фотохроника ТАСС

Популярный советский писатель Константин Паустовский трижды претендовал на Нобелевскую премию по литературе. Ранее было известно, что он присутствовал в списке кандидатов в 1965 и 1967 годах, а теперь выяснилось, что в 1968-м он оказался среди шести основных претендентов на престижную награду. Об этом стало известно из обнародованных архивных документов Шведской академии.

"Из-за смерти Константина Паустовского [14 июля 1968 года] из списка этого года уходит одно из самых привлекательных предложений. Это прискорбно, поскольку эта русская кандидатура имела хорошие шансы на ближайшее будущее", - приводит ТАСС цитату из пояснительной записки председателя комитета премии Андерса Эстерлинга.

Фото: depositphotos.com
Почему в 2018 году не стали вручать Нобелевскую премию по литературе

После этого Союз писателей СССР предложил в качестве замены Паустовского Константина Федина, чью кандидатуру академия не поддержала. Также среди претендентов мог оказаться и "писатель русской иммиграции" Борис Зайцев. В итоге в 1968 году в пятый раз в своей карьере на Нобелевку выдвинули Владимира Набокова. Причем сделали это не советские литераторы, а шведский ПЕН-клуб и профессор славистики Кэмбриджского университета.

Фаворитами, судя по документам, стали англо-американский прозаик и поэт Уистен Хью Оден, французский и ирландский писатель Сэмюэль Беккет, француз Андре Мальро и японец Ясунари Кавабата. Он и удостоился премии.

Как отмечает административный директор Нобелевского архива Мадлен Бруберг, публикация архивных документов, которая всякий раз происходит спустя 50 лет, вызывает у журналистов и исследователей даже больший интерес, чем непосредственно объявление лауреата в текущем сезоне.

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