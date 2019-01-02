Путин поручил рассмотреть вопрос о поддержке национального телеканала

Глава государства подписал перечень поручений по итогам большой ежегодной пресс-конференции.

В частности, Совету при президенте по межнациональным отношениям совместно с правительством Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о поддержке Первого Российского Национального Канала. Доклад нужно представить до конца марта.

Ответственными назначены первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер Виталий Мутко.

Напомним, в чем суть: журналистка телеканала попросила сделать его информационным партнером по реализации национальной политики.