Каким могло стать метро Москвы 117 лет назад

В московском метро на станции "Выставочная" проходит необычная выставка старых схем подземки. И среди них - первый чертеж метро инженеров Петра Балинского и Евгения Кнорре. "РГ" представила, что было бы со столичной подземкой, если замыслы удалось бы реализовать.

Сесть в метро на Тверской и выйти на даче в Химках... Прокатиться по двойной кольцевой линии, то спускаясь под землю, то оказываясь над Москвой-рекой у самых стен Кремля…Все это стало бы реальностью.

Первый более-менее серьезный проект аналога московского метро предложил инженер Петр Балинский еще в самом начале XX века. Он предлагал построить 12 линий. В основном поезда предлагалось пустить по эстакадам в различных районах города.

Инженер Балинский, казалось, продумал многие тонкости. Дело в том, что в к 1902 году, когда проект метро попал на обсуждение в городскую думу, в Москве уже начали появляться транспортные проблемы. Наиболее интенсивное движение из центра наблюдалось в сторону современного Ленинградского шоссе, Преображенской площади и районов Замоскворечья. Именно эти уголки города Балинский с коллегой Евгением Кнорре и предлагал разгрузить с помощью метро. Линии первой очереди должны были вести из центра в сторону Путевого дворца в Петровском парке, а также по направлению к нынешнему Бульварному кольцу. То есть строительство кольца метро предполагалось еще тогда, правда, выглядело оно довольно странно. Маршрут метропоезда, по замыслу Балинского, проходил и под Садовым, и под Бульварным кольцом. Получался своего рода изогнутый лабиринт.

Задумал Балинский и радиальную линию. Она должна была идти от района современной станции метро "Петровско-Разумовская" (там как раз активно строилась железная дорога) к центру. Узловую станцию метро планировалось заложить в окрестностях храма Василия Блаженного. Она должна была выглядеть как современный транспортно-пересадочный узел. То есть от Кремля поезда отправляли бы на север, вдоль Яузы, а также в сторону Павелецкого вокзала. Известный в те годы проектировщик Евгений Кнорре еще тогда высказал идею обустроить кроссплатформенные пересадки, которые сейчас действуют на пяти станциях современного московского метро. Если бы первый проект метро бы реализован, то схема линий внешне напоминала бы амебу.

К сожалению, полностью чертежи Балинского и Кнорре не сохранились, но до наших дней дошла визуализация: рисунки живописца Николая Каразина, сделанные по мотивам идей проектировщиков. На одном из них, в частности, изображена открытая линия метрополитена, проходящая по Красной площади аккурат между стенами Кремля и собором Василия Блаженного. Любопытен и рисунок, запечатлевший метропоезд на эстакаде через Москву-реку.

Первые проекты метрополитена также предусматривали выход поездов на популярные направления железной дороги. Москвичи еще тогда понимали, что за городом жить гораздо комфортнее. Сейчас трудно себе представить, но, например, те же Химки получили в те годы известность именно как дачный поселок. Именно поэтому в первых чертежах метро предусматривался выход поездов с центральных линий на популярные пригородные направления.

Однако Московская городская дума в 1902 году полностью забраковала проект Балинского - Кнорре. Во-первых, собрание насторожило то, что проектировщики были намерены привлечь иностранный капитал для строительства метро. Во-вторых, подвергли критике намерение Балинского передать авторам идеи инфраструктуру московского трамвая. Доходы от этого вида транспорта полностью контролировались городскими властями. А авторы идей готовы были дать казне лишь некоторую долю от прибыли трамвая. Оставшуюся же часть планировалось пустить на возведение метрополитена.

Что и говорить, проект был довольно сомнительным. Кроме того, владельцы конного транспорта тоже бы взбунтовались…Так что дума постановила: господам Балинскому и Кнорре "в их домогательствах отказать"….

В итоге вопрос о строительстве метро в Москве был отложен аж до 1931 года. И, возможно, власти и дальше временили бы с "буржуазным транспортом". Но 6 января случился ужасный снегопад, и вся Москва встала в многокилометровой трамвайной пробке. Создатели советского метро, хотя и увели поезда под землю, все же ориентировались на некоторые идеи Балинского и Кнорре. Это касается и главного направления в сторону Сокольников, где была проложена первая ветка метрополитена, и создания кольцевой линии.