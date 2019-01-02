В Москве подорожал проезд в метро, МЦК и наземном транспорте

Сегодня вступили в силу новые тарифы на проезд в городском транспорте.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта, в среднем подорожание составило 5,1 процента. Стоимость билета на одну поездку не изменилась и составила 55 рублей.

Поездка по "Тройке" подорожала с 36 рублей до 38. На два рубля больше - с 40 до 42 - теперь стоит проход через турникеты с помощью безналичной оплаты PayPass, PayWave, ApplePay и т д.

Поездка по тарифу "90 минут" теперь обходится в 59 рублей (было 56).

"Единый" на 30 суток теперь стоит 2 170 рублей (было 2 075), на 90 дней - 5 430 рублей вместо 5 190.

Отменяются билеты "Единый" на 20 и 40 поездок и 7 суток, а также ТАТ на 60 поездок. Вместо него рекомендуются использовать безлимитный ТАТ на 30 дней.

Безлимитный билет на сутки подорожал с 218 до 230 рублей, ‪на три дня‬ - с 415 до 438, на тридцать дней с 2075 до 2170. Годовой проездной теперь стоит 19500 ( был 18900).

Единый на 60 поездок подорожал с 1765 до 1900 рублей, срок его действия сокращен в два раза - с 90 до 45 дней. Взамен в дептрансе предлагают пользоваться тарифом "Кошелек".

Незначительно подорожают билеты для учащихся - школьников, студентов, ординаторов и аспирантов - на месяц в метро теперь можно купить за 395 рублей вместо 380, на наземный транспорт - 260 рублей вместо 250 рублей.

Рост тарифов соответствует среднегодовому росту инфляции.

Напомним, вчера подорожал проезд в электричках - по Москве с 34 до 36 рублей, одна зона стоит вместо 22 -23 рубля.