В Москве подорожал проезд и эвакуация

С 1 января в Москве подорожал проезд в электричках, а завтра, 2 января, изменятся тарифы и на остальном общественном транспорте.

Электрички

Как сообщают пресс-службы Центральной и Московско-Тверской пригородных пассажирских компаний, разовый билет для проезда по территории Москвы теперь стоит 36 рублей (был 34). Одна зона - 23 рубля (было 22).

Кстати, перед Новым годом Центральная пригородная пассажирская компания добавила еще одно направление, на котором теперь можно купить разовый билет с помощью приложения - Казанское. Раннее были запущены онлайн-продажи на Павелецком и Ярославском направлениях.

Как сообщили "РГ" в ЦППК, электронные билеты можно купить от станций Москва (Казанский вокзал), Электрозаводская, Новая, Фрезер, Перово, Вешняки, Выхино, Косино, Ухтомская, Люберцы, Панки, Томилино, Малаховка, Удельная, Быково, Ильинская, Отдых, Фабричная, Раменское, 88 км, Коломна, Голутвин, Куровская, Шатура.

До конца года планируется, что через приложения можно будет покупать билеты на всех направлениях.

Эвакуация

Также с сегодняшнего дня дорожает эвакуация неправильно припаркованных машин - рост цен, связанный с инфляцией, составит около 4 процентов. Так, например, самое "дешевое" перемещение машины с мощностью двигателя до 80 л.с. дорожает с 3000 до 3200, более мощных легковых авто - с 5000 до 5200. Для некоторых категорий ТС также вырастут цены на хранение машин. Например, нахождение на штрафстоянке мотоцикла подорожает с 500 рублей за сутки до 520. В Администраторе Московского парковочного пространства напоминают, что продолжают действовать 25 процентные скидки для водителей, сразу оплачивающих эвакуацию и хранение машины на штрафстоянке.

Метро и наземный транспорт

А со 2 января вступят в силу и новые тарифы на проезд по Москве на метро, МЦК и наземном транспорте.

Одна поездка по "Тройке" дорожает с 36 рублей до 38. Также на два рубля - с 40 до 42 -подорожает проход через турникеты с помощью безналичной оплаты картами PayPass, PayWave, ApplePay и т.д.

Поездка по тарифу "90 минут" вырастет с 56 до 59 рублей.

"Единый" на 30 суток будет стоить 2 170 рублей вместо 2 075, на 90 дней - 5 430 рублей вместо 5 190.

Отменяются билеты "Единый" на 20 и 40 поездок и 7 суток, а также ТАТ на 60 поездок. Вместо него в департаменте транспорта рекомендуют использовать безлимитный ТАТ на 30 дней.

Безлимитный билет на сутки дорожает с 218 до 230 рублей, на три дня - с 415 до 438, на тридцать дней с 2075 до 2170. Годовой проездной теперь стоит 19500 (был 18900).

Единый на 60 поездок дорожает с 1765 до 1900 рублей, причем срок его действия сокращается в два раза - с 90 до 45 дней, что вызвало большую критику в социальных сетях. Билет приобретали многие, кто пользуется общественным транспортом от случая к случаю. Взамен в дептрансе предлагают пользоваться тарифом "Кошелек".

Незначительно подорожают билеты для учащихся - школьников, студентов, ординаторов и аспирантов - на месяц в метро теперь можно купить за 395 рублей вместо 380, на наземный транспорт - 260 рублей вместо 250 рублей.

Стоимость билета на одну поездку не изменится и составит 55 рублей.