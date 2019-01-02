Петербуржца арестовали за убийство 14-летней падчерицы

Колпинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения 41-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве своей падчерицы.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, ближайшие два месяца мужчина проведет под арестом. Сам отчим на заседании суда заявил, что он не виновен.

14-летняя девочка была убита 30 декабря в поселке Металлострой. По версии следствия, школьницу задушили подушкой.

Ранее Следственный комитет по Санкт-Петербургу сообщал, что мужчину также подозревают в сексуальном насилии над падчерицей. Но в пресс-службе судов уточняют, что никаких других статей отчиму пока не вменяют