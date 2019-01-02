Число погибших в Магнитогорске выросло до 24 человек

В Магнитогорске в ходе аварийно-спасательной операции из-под завалов извлекли еще двух погибших. Число жертв взрыва достигло 24 человек, сообщили в среду в ГУ МЧС региона.

- Подняли тела еще двух женщин, - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов.

В общей сложности под завалами найдены тела 21 взрослого и трех детей, неизвестно местонахождение еще 18 человек.

В Челябинской области сегодня объявлен траур по погибшим. Молебен на месте происшествия провел Епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий.

Несмотря на холод, люди до сих пор не расходятся с места разбора завалов. За оцеплением постоянно находится несколько десятков человек. Горожане продолжают к нести к дому игрушки и цветы.

Энергетики установили у пострадавшего дома специальный световой столб, отметили в правительстве региона.