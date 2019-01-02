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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Магнитогорске отслужили молебен по погибшим от взрыва в жилом доме

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба мэрии Магнитогорска Фото: Пресс-служба мэрии Магнитогорска
Фото: Пресс-служба мэрии Магнитогорска

Епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий совершил молебен по погибшим от взрыва газа в жилом доме по проспекту Карла Маркса, сообщили в среду в городской администрации.

Фото: Евгений Бочкарев/ТАСС
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- Молебен по жертвам взрыва 31 декабря прошел рядом с местом трагедии у дома №164 по проспекту Карла Маркса, - сообщили в пресс-службе мэрии. - В траурном мероприятии приняли участие губернатор области Борис Дубровский, глава Магнитогорска Сергей Бердников, родные и близкие пострадавших, всего более 200 горожан.

"В эти тяжелые дни не только беда и горе нас сплачивают, но и чувство ответственности за тех, кто остался в живых, - подчеркнул епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий. - Вчера спасатели нашли маленького ребенка, все радовались до слез. Я призываю всех помолиться об упокоении тех, кто погиб, а также за тех, кто выжил, в том числе за Ванечку, чтобы Бог дал ему долгих лет жизни".

Как уже сообщала "РГ", на этот час установлено местонахождение 86 жителей подъезда, они живы. В общей сложности под завалами найдены тела 16 взрослых и двух детей, неизвестно местонахождение еще 23 человек.

В пункте приема граждан работают представители Пенсионного фонда, восстанавливаются СНИЛС, оперативно выдаются справки о размере пенсии, о погребении и потере кормильца. Всем жителям пострадавших квартир организована досрочная выплата пенсий, отметили в правительстве региона.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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