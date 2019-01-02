В Магнитогорске из-под завалов подняли тела мужчины и ребенка

В Магнитогорске в ходе аварийно-спасательной операции из-под завалов извлечены тела еще двух погибших. Число жертв взрыва достигло 18 человек, сообщили в среду в ГУ МЧС региона.

- Подняли тела еще двух погибших, - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов. - Это мужчина и маленький ребенок. Работы по разбору завалов продолжаются.

По последним данным, в общей сложности под завалами найдены тела 16 взрослых и двух детей, неизвестно местонахождение еще 23 человек.

В Челябинской области сегодня проходит траур по погибшим. В непосредственной близости от места трагедии организован молебен. Эвакуированным жителям трех пострадавших подъездов разрешили вернуться в квартиры, чтобы забрать вещи первой необходимости.