Леонид Рошаль: состояние Вани из Магнитогорска удалось стабилизировать

Состояние Вани удалось стабилизировать, хотя оно остается очень тяжелым. Об этом "Российской газете" сообщил президент московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, известный детский хирург Леонид Рошаль, до которого мы дозвонились по телефону.

Как уже сообщала "РГ", в эту клинику, которую в народе нередко называют "клиника Рошаля", вчера из Магнитогорска в экстренном порядке доставили 11-месячного Ваню, оказавшегося под руинами разрушенного дома.

"Состояние Вани остается очень тяжелым. Бесследно пройти многочасовое пребывание на холоде, понятно, не могло. И, кроме того, он получил многочисленные тяжелые травмы", - пояснил Леонид Рошаль.

"Хочу поблагодарить спасателей и врачей в Магнитогорске, которые первыми пришли на помощь мальчику, работали быстро и грамотно, и сделали все от них зависящее, чтобы спасти ребенка", - отметил знаменитый доктор.

Он рассказал, что специализированную помощь Ване бригада врачей оказывала уже на борту самолета, которым маленького пациента доставили в Москву.

"Я очень благодарен моим коллегам, которые по зову сердца в экстренном порядке прибыли на работу, чтобы оказать мальчику помощь, - сказал Леонид Рошаль. - Бригада врачей работала всю ночь, состояние ребенка удалось стабилизировать, хотя оно остается очень тяжелым. Угроза ампутации пострадавшей конечности уменьшилась. Но давать однозначный прогноз рано. Осложнения могут возникнуть в любую минуту".

Доктор подчеркнул, что в донорской крови для маленького пациента нужды нет. В клинике есть все необходимые медикаменты и оборудование, что позволяет проводить лечение максимально эффективно.