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02.01.2019 15:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Леонид Рошаль: состояние Вани из Магнитогорска удалось стабилизировать

Текст: Ирина Невинная
Состояние Вани удалось стабилизировать, хотя оно остается очень тяжелым. Об этом "Российской газете" сообщил президент московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, известный детский хирург Леонид Рошаль, до которого мы дозвонились по телефону.
Фото: Инна Финочка / ТАСС Фото: Инна Финочка / ТАСС
Фото: Инна Финочка / ТАСС

Как уже сообщала "РГ", в эту клинику, которую в народе нередко называют "клиника Рошаля", вчера из Магнитогорска в экстренном порядке доставили 11-месячного Ваню, оказавшегося под руинами разрушенного дома.

"Состояние Вани остается очень тяжелым. Бесследно пройти многочасовое пребывание на холоде, понятно, не могло. И, кроме того, он получил многочисленные тяжелые травмы", - пояснил Леонид Рошаль.

Фото: Антон Солохин
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"Хочу поблагодарить спасателей и врачей в Магнитогорске, которые первыми пришли на помощь мальчику, работали быстро и грамотно, и сделали все от них зависящее, чтобы спасти ребенка", - отметил знаменитый доктор.

Он рассказал, что специализированную помощь Ване бригада врачей оказывала уже на борту самолета, которым маленького пациента доставили в Москву.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
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"Я очень благодарен моим коллегам, которые по зову сердца в экстренном порядке прибыли на работу, чтобы оказать мальчику помощь, - сказал Леонид Рошаль. - Бригада врачей работала всю ночь, состояние ребенка удалось стабилизировать, хотя оно остается очень тяжелым. Угроза ампутации пострадавшей конечности уменьшилась. Но давать однозначный прогноз рано. Осложнения могут возникнуть в любую минуту".

Доктор подчеркнул, что в донорской крови для маленького пациента нужды нет. В клинике есть все необходимые медикаменты и оборудование, что позволяет проводить лечение максимально эффективно.

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