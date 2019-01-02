Спасенный после взрыва в Магнитогорске младенец доставлен в Москву

10-месячный младенец, спасенный из под завалов рухнувшего подъезда десятиэтажки в Магнитогорске доставлен в Москву спецбортом ФМБА, сообщили в среду в правительстве Челябинской области.

- 10-месячный Ваня Фокин доставлен в Москву, состояние мальчика стабильно тяжелое, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как уже сообщала "РГ", малыша отправили самолетом на лечение в столичный Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. Учреждение возглавляет доктор Леонид Рошаль, в связи с чем этот НИИ часто называют клиникой Рошаля.

Напомним, мальчик 35 часов пролежал под завалами, но остался жив. Спасатели связывают это чудо с тем, что ребенок был укутан в одеяло и находился в детской кроватке. Его голова оказалась прикрыта дверцей шкафа, и это тоже помогло выжить.