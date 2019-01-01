Спасенного в Магнитогорске малыша будут лечить в клинике Рошаля

Ребенок, которого чудом спасли в Магнитогорске, будет отправлен на лечение в столичный Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. Учреждение возглавляет доктор Леонид Рошаль, в связи с чем этот НИИ часто называют клиникой Рошаля.

"11-месячный ребенок, найденный под завалами в Магнитогорске, в ближайшее время будет доставлен в Москву, в клинику Рошаля", - написала вечером во вторник, 1 января, уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова в своем Instagram. Она добавила, что находится в контакте с медиками.

"На связи с докторами. Надежда есть", - сообщила омбудсмен.

Как отмечает ТАСС, самолет, в котором столичные врачи приедут в Магнитогорск за ребенком, должен прибыть на место в 20:00 по московскому времени (в 22:00 по местному).

Напомним, мальчик 35 часов пролежал под завалами, но остался жив. Спасатели связывают это чудо с тем, что ребенок был укутанным в одеяло и находился в детской кроватке. Его голова оказалась прикрыта дверцей шкафа, и это тоже помогло выжить на морозе. Тем не менее состояние младенца оценивается как крайне тяжелое.

Напомним, обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома в Магнитогорске Челябинской области произошло утром 31 декабря. В настоящий момент найдены тела девятерых погибших, судьба еще около трех десятков человек остается неизвестной. Расследовать трагедию в Магнитогорске будет главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Приоритетной версией остается взрыв бытового газа.