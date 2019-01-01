Сотрудники МЧС, разбирающие завалы на месте обрушения двух подъездов многоэтажки в Магнитогорске, извлекли тело восьмого погибшего, сообщили в штабе спасательной операции, которая продолжается вторые сутки.

Тело погибшего спасатели обнаружили еще утром, однако добраться до него смогли только после того, как с обратной стороны дома срезали конструкции, нависавшие над местом спасательной операции, и устранили опасность обрушения еще одного подъезда многоэтажки.

Сейчас спасатели освобождают из-под завалов тело девятого погибшего. По данным оперативного штаба ликвидации ЧС, это женщина.

Таким образом, число жертв взрыва и последовавшего за ним разрушения двух подъездов многоэтажного дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске достигло 9 человек. Оперативный штаб не располагает информацией о судьбе еще 32 человек