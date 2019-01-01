В Магнитогорске демонтированы опасные нависающие конструкции

Спасатели сняли опасные нависающие конструкции и продолжили поисково-спасательную операцию, - об этом сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Ранее разбор завалов приостановили из-за угрозы обрушения, спасатели вынуждены были демонтировать верхние плиты, нависающие над завалом.

Сейчас при участии техники разбор завалов продолжается. Работы проходят круглосуточно, без перерывов. Внутрь завалов тепловыми пушками подаётся тёплый воздух. В Магнитогорске сейчас минус 19 градусов.

Подъезд жилого дома, где проживали 120 человек, был разрушен вчера в результате взрыва. Из-под завалов извлечено восемь тел. В больницах находятся шесть человек, из них двое дети. Одного из них, десятимесячного младенца, извлекли из-под завалов сегодня.