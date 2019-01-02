В Магнитогорске из-под завалов дома извлекли 14 погибшего

В Магнитогорске в ходе аварийно-спасательной операции из-под завалов извлечено тело 14 погибшего. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в ГУ МЧС региона.

- Да. Информацию подтверждаю, - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов. - С утра подняли двоих и в эти минуты еще одно тело.

По последним данным, местонахождение 86 жителей дома установлено, они живы. В общей сложности под завалами найдены тела 13 взрослых и одного ребенка, продолжаются поиски 27 человек.

В Челябинской области сегодня проходит траур по погибшим. В непосредственной близости от места трагедии организована панихида. Эвакуированным жителям трех пострадавших подъездов сегодня дадут возможность ненадолго вернуться в квартиры, чтобы забрать необходимые вещи.