В Магнитогорске из-под завалов подняли 21 погибшего

В Магнитогорске в ходе аварийно-спасательной операции из-под завалов извлекли тело еще двух погибших. Число жертв взрыва достигло 21 человека, сообщили в среду в ГУ МЧС региона.

- Подняли еще двух мужчин, - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов. - Тела погибших сильно пострадали. Работы по разбору завалов продолжаются.

По последним данным, в общей сложности под завалами найдены тела 19 взрослых и двух детей, неизвестно местонахождение еще 21 человека.

В Челябинской области сегодня проходит траур по погибшим. В непосредственной близости от места трагедии прошел молебен. Губернатор Борис Дубровский провел прием пострадавших, который длился более четырех часов.