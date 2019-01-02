В Магнитогорске из-под завалов подняли тело пятилетнего мальчика

В Магнитогорске в ходе аварийно-спасательной операции из-под завалов извлекли тело еще одного ребенка. Число жертв взрыва достигло 22 человек, сообщили в среду в ГУ МЧС региона.

- Подняли еще одного погибшего, - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов. - Это ребенок, мальчик лет пяти-шести. Личность его пока не установлена.

По последним данным, в общей сложности под завалами найдены тела 19 взрослых и трех детей, неизвестно местонахождение еще двух десятков пострадавших.

В Челябинской области сегодня объявлен траур по погибшим. Губернатор Борис Дубровский, который работает на месте происшествия провел личный прием жителей разрушенного взрывом подъезда, который длился более четырех часов. С просьбами к губернатору обратились 39 человек.

- Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока в в ней будет потребность, – сообщил губернатор. - Есть вопросы, которые требуют проработки юристов, но в течение двух суток мы на них получим ответы. Мы поставили перед собой задачу – все пострадавшие восстановят потерянное имущество в полной мере.

На расчетный счет помощи семьям погибших и пострадавших поступили более семи миллионов рублей. Глава региона отметил, что по всем благотворительным выплатам будут опубликованы отчеты.